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Siyaset İmam Hatiplerden başladı bakalım nerede duracak! Karamollaoğlu’ndan tarihi dizilere akılalmaz suçlama
Siyaset

İmam Hatiplerden başladı bakalım nerede duracak! Karamollaoğlu’ndan tarihi dizilere akılalmaz suçlama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tarihi dizileri bile Erdoğan propagandası gibi lanse edip ilginç suçlamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 12:42:00 -
İmam Hatiplerden başladı bakalım nerede duracak! Karamollaoğlu’ndan tarihi dizilere akılalmaz suçlama

Geçtiğimiz aylarda Gelecek Partisi'nin yayın organı Karar'a konuşarak İmam Hatip liselerini hedef alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'ye yaranmak için ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor. Son olarak Karamollaoğlu, tarihimizi anlatan Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul tarihi dizileri hedef aldı.

Erdoğan paranoyası gün geçtikçe büyüyen Millet İttifakı'nın sadık yari Karamollaoğlu, tarihi dizileri bile Erdoğan propagandası olarak göstermeye kalkıştı.

Karamollaoğlu'nun sözleri, "Bir eleştirmediği Selçuklu ve Osmanlı tarihi kalmıştı, ona da dil uzattı! İmam Hatiplerden başladı, Selçuklu ve Osmanlı ile devam ediyor... Bakalım nerede duracak!" yorumlarına neden oldu.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Her televizyon dizisi Tayyip Bey'e destek vermeyi telkin ediyor. Hep bir lider var, en tepede devlet için çalışıyor, ona tavır koyanların hepsi hain. Bu mantığı yerleştirmeye çalıştırıyorlar ama sökmez."

İmam Hatip çıkışı

Karamollaoğlu İmam Hatip liselerine saldırarak şunları söylemişti:

"Torunlarım, bir kısım yanlış uygulamalar yüzünden İmam Hatip'i bıraktı."

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Yorumlar

Mustafa

Torunların sana benzemez İnşallah, yerli, milli vatansever olsunlar, ne fena ne kötü insanmışsın.

Mustafa

Yavrum baban nereli nedir bu kinin nedeni
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