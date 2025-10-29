İmam Hatip Spor Oyunları 81 ilde

İstanbul’daki imam hatip ortaokulları ve liselerine yönelik her yılgeleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye geneline açılıyor. Bu yıl 16. kez düzenlenecek turnuva kapsamında İstanbul’da17, Anadolu’da ise 5 ayrı branşta yarışmalar yapılacak.Hedef, her okulun en az bir branşla buluştuğu bir okul iklimi oluşturmak.

Gençlerin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan biri hareketsizlik ve dijital bağımlılık. Bunun karşısında spor; yalnızca fiziksel gelişimi değil, özgüveni, disiplinli ve sosyal yaşamı güçlendiren en etkili araçlardan biri. Öncü Spor Kulübü tarafından bu anlayışla İstanbul’da başlatılan İmam Hatip Spor Oyunları, tüm gençlere ulaşan ulusal bir harekete dönüşüyor.

Her okula en az bir branş

16. İmam Hatip Spor Oyunları Türkiye’nin 81 ilinden gençlerin katılımıyla 17 ayrı branşta düzenlenecek. Her okulun ve gencin en az bir branşla buluştuğu bir okul iklimi oluşturmak, sadece yarışma odaklı değil, hareketlilik temelli, katılımı yüksek bir spor kültürünün yerleşmesini sağlamakhedefiyle gerçekleştirilecek yarışmalar, imam hatip okullarını sporun değer merkezli, ahlak temelli yükseldiği örnek kurumlara dönüştürme amacını taşıyor. “Bir genç değişir, dünya değişir” sloganıyla da yarışmalar yıl boyunca ülke geneline yayılıyor.

16 yıllık gelenek

Öncü Spor Kulübü tarafından 2009 yılından itibaren gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl da İstanbul’da ve Türkiye’nin 81 ilinde tüm imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirilecek program, Kasım ayında çeşitli spor branşlarında düzenlenen yarışmalarla başlayacak. Müsabakaların yapıldığı 6 ayın ardından turnuva, ödül töreni ile sona erecek.

17 branşta yarışacaklar

Geçen yıl ortaokul ve lise öğrencilerinden 4 bin 500 kişi, 11 branşta arkadaşlarıyla yarışarak bir yılı tamamlamıştı. Gençler, Atletizm, Taekwondo, Badminton, Masa Tenisi, 3x3 Basketbol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Ayak Tenisi, Futsal, Voleybol, Bilek Güreşi ve Güreş branşlarında yarışmıştı. Bu yıl branşlara Bocce, Ayak Tenisi, Klasik yay, Mangala, Satranç, Karate de eklenerek branş sayısı 17’ye çıktı.