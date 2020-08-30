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Gündem İmam Hatip Okulları başarıya doymuyor
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İmam Hatip Okulları başarıya doymuyor

İmam Hatip okullarındaki katsayı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından sonra okulların başarısı artarak devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:41:00 -
İmam Hatip Okulları başarıya doymuyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

O okullardan birisi olan Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sözel alandaki başarılarına son yıllarda sayısal alanı da ekleyerek tıp ve mühendislik alanlarında da varız dediler. 2020 YKS sınavında ilk 1.000’de 15 kişi, ilk 5.000’de 47 kişi,  ilk 10.000’de 67 kişi, İlk 15.000’de 78 kişi, İlk 20.000 de 90 öğrenci dereceye girdi. Liselere giriş aşamasında da 2020 LGS’de  0,04 - 4,99 yüzdelik diliminde 116 öğrenci, 5,00-10,00 yüzdelik diliminde 96 öğrenci, 10,01-15,00 yüzdelik diliminde 57 öğrenci, 15,01-20,00 yüzdelik diliminde 49 öğrenci olmak üzere 351 öğrenci adından söz ettirdi.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı M. Fatih Öztepe, “Milletinin istiklali ve istikbali için her fedakârlığı yapan, aklını ve ruhunu herhangi bir yapılanmaya esir etmeyen ümmet çocuklarını vatanın hizmetine sunma çabasındayız. Gurur verici tabloya ulaşılmasında okulumuza geldikleri ilk andan uygulanan fen ve sosyal bilimler programının, okulumuzda yapılan destekleme ve yetiştirme kurslarının büyük katkısı vardır. Nitekim bu çalışmaların sonucunda 12. ve 8. sınıf öğrencilerimizin ‘hiçbiri’ herhangi bir ek desteğe ihtiyaç duymaksızın eğitim ve öğretimlerini Tevfik İleri çatısı altında sürdürmüştür” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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