  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu köyü hepimiz biliyoruz: "Dünyanın en iyi turizm köyü" Türkiye'den seçildi

Nedim Şener, topu tam 90’a taktı! Utançtan insan içine çıkamayacak! Resmen yerin dibine girdi

Bir gece ansızın Tepenize ineriz tatbikatı

Hülya Koçyiğit, “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi! Böyle rest çekti! Konuş abla, konuş

Exxen çökmüştü! Son maçta sınıfta kalan Acun Ilıcalı'dan flaş karar

İsrail’e en kallavi tepki, hiç beklenmedik isimden geldi! Şarkıcı Cenk Eren’in o sözlerini duyan, “Sen ne kral bir adammışsın” dedi

Yumruk girişimi ve hakaretler! CHP’li vekiller birbirine girdi!

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 42 terörist daha sarı torbada

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e
Gündem İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması! Sessiz kalan büyüklerine ders olsun...
Gündem

İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması! Sessiz kalan büyüklerine ders olsun...

Yeniakit Publisher
2023-10-19 18:34:00 - 2023-10-19 19:28:39

Kocaeli Derince Mevlana İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliama karşı bir araya geldi.

Öğrenciler, Gazze için şiir okuyup katledilen şehid çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.

Dünya çocuklarına seslenen öğrenciler, şunları söyledi:

Yeryüzü bu zulme sessiz kalabilir, ancak gökyüzü bu zulmü asla affetmeyecek. Minicik çocukların, masumların ahı göklere yükselirken biz çocuklar asla sessiz kalmayacak ve tüm gücümüzle zulme karşı duracağız. Dünyadaki tüm çocukları bu zulme karşı durmaya davet ediyoruz.

Gençler daha sonra dualar ile zulmün son bulması ve İslam aleminin uyanışı için Filistin bayrağı renklerini taşıyan balonları gökyüzüne bıraktılar.

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?
Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terör kabilesi İsrail’in manipülasyon taktiği ortaya çıktı! Hastaneyi vurarak ilk 2 maddeyi tamamladılar, ya diğerleri?

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!
İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

Gündem

İsrail'in hastane saldırısındaki korkunç ihtimal!

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...
İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

Gündem

İsrail vahşetinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! İşte katliamın yaşandığı hastaneden geriye kalanlar...

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk
İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Gündem

İsrail'den skandal açıklama: Hastaneyi bu yüzden vurduk

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı
Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Gündem

Hizbullah: İsrail Gazze'deki hastaneye saldırıyı önceden planladı

Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık
Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık

Gündem

Hasta çocukları ile hastaneden dönen aileyi takip ettiler: Bu nasıl bir vicdansızlık

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler
İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

Gündem

İsrail'in hastane saldırısından kurtulanlar o anları anlattı: Oyuncaklarıyla oynayan çocuklar havaya fırlayıp düştüler

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı
İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

Gündem

İsrail alçaklığa devam ediyor! Gazze’de Kudüs Hastanesi yakınını bombaladı

Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması
Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması

Dünya

Beyaz Saray'dan skandal hastane açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23