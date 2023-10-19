İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması! Sessiz kalan büyüklerine ders olsun...
Kocaeli Derince Mevlana İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliama karşı bir araya geldi.
Öğrenciler, Gazze için şiir okuyup katledilen şehid çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı.
Dünya çocuklarına seslenen öğrenciler, şunları söyledi:
Yeryüzü bu zulme sessiz kalabilir, ancak gökyüzü bu zulmü asla affetmeyecek. Minicik çocukların, masumların ahı göklere yükselirken biz çocuklar asla sessiz kalmayacak ve tüm gücümüzle zulme karşı duracağız. Dünyadaki tüm çocukları bu zulme karşı durmaya davet ediyoruz.
Gençler daha sonra dualar ile zulmün son bulması ve İslam aleminin uyanışı için Filistin bayrağı renklerini taşıyan balonları gökyüzüne bıraktılar.
Yerel
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