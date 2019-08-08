İmam Hatip öğrencileri robot yarışmasında!

Bu yıl, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Changwon Şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek.

Şampiyonaya gitmek için Güngörenli öğrenciler için İstanbul Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir de katıldı. Öğrenciler, Güney Kore’ye dualar ve çiçeklerle uğurlandı.

Yüzlerce adayı geride bıraktılar

STEM Cup Turkey 2019 uluslararası robotik yarışmasında Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakan Güngörenli öğrencilere, Güngören Belediyesi kuçak açtı. Öğrencilerin bütün masraflarını üstlenen Güngören Belediyesi, öğrencileri havalimanında da yalnız bırakmadı. Türkiye’nin robot gücü öğrenciler için Güngören Belediyesi tarafından İstanbul Havalima’nında uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, geleceği bugünden yakalayan öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi. Başkan Bünyamin Demir, “Toplumda geleceğin mesleği robotik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğin Türkiye’si için bugünden küçük bir kıvılcım yakan öğrencilerimiz, yapay zeka ve endüstri 4.0 ile çağı yakalamamızı sağlayacak. Siz değerli öğrencilerimizin ülkemizi Güney Kore’de en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum. En büyük temennimiz halkımızı ve ailelerinizi güzel bir ödülle gururlandırmanızdır ” dedi.

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nidanur Doyran, “Okuldaki teknoloji takımıyla tanışmamla hayata bakışım değişti. Biz bu projeye robot beyinlerini tasarlayarak başladık. Müslümanlık ve ülkem adına büyük başarılara imza atmak istiyorum” şeklinde konuştu.