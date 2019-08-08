0553 313 94 23

İmam Hatip öğrencileri robot yarışmasında!

Bu yıl, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Changwon Şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
İmam Hatip öğrencileri robot yarışmasında!

Bu yıl, Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu tarafından Güney Kore’nin Changwon Şehrinde, 8-16 Ağustos tarihleri arasında 23’üncüsü düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi, Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil edecek.

 Şampiyonaya gitmek için Güngörenli öğrenciler için İstanbul Havalimanı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir de katıldı. Öğrenciler, Güney Kore’ye dualar ve çiçeklerle uğurlandı.

Yüzlerce adayı geride bıraktılar

STEM Cup Turkey 2019 uluslararası robotik yarışmasında Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları kategorilerinde yüzlerce adayı geride bırakan Güngörenli öğrencilere, Güngören Belediyesi kuçak açtı. Öğrencilerin bütün masraflarını üstlenen Güngören Belediyesi, öğrencileri havalimanında da yalnız bırakmadı. Türkiye’nin robot gücü öğrenciler için Güngören Belediyesi tarafından İstanbul Havalima’nında uğurlama töreni düzenlendi. Törende konuşan Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, geleceği bugünden yakalayan öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını dile getirdi. Başkan Bünyamin Demir, “Toplumda geleceğin mesleği robotik konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Geleceğin Türkiye’si için bugünden küçük bir kıvılcım yakan öğrencilerimiz, yapay zeka ve endüstri 4.0 ile çağı yakalamamızı sağlayacak. Siz değerli öğrencilerimizin ülkemizi Güney Kore’de en iyi şekilde temsil edeceğinizi biliyorum. En büyük temennimiz halkımızı ve ailelerinizi güzel bir ödülle gururlandırmanızdır ” dedi.

Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nidanur Doyran, “Okuldaki teknoloji  takımıyla tanışmamla hayata bakışım değişti. Biz bu projeye robot beyinlerini tasarlayarak başladık. Müslümanlık ve ülkem adına büyük başarılara imza atmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:07
  1. İstanbul
  2. STEM Cup Turkey 2019
  3. Güngören Belediyesi
  4. Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  5. Otonom Yürüyüş ve Akıllı Şehir Yarışları
  6. Uluslararası Robot Sporları Birliği Federasyonu
  7. Güney Kore
  8. Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da kent merkezine inen yaralı tilki tedavi altına alındı
    1. Konya’da kent merkezine inen yaralı..
    2. Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka..
    3. Mardin’de Dicle Elektrik çalışanlarına..
    4. Kars'ta uyuşturucu operasyonu
    5. Kalbi duran kediye itfaiye erlerin..
    6. Başkan Işıksu, “Esnaf mutlu olursa..
    7. Zabıtadan kurban denetimi
    8. Siirt’te 510 paket kaçak sigara ve 10..
    9. Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü
    10. Aman dikkat! Yıllara meydan okumak..
    11. Bir yanda ‘ihaleci’, diğer yanda..
    12. Akyazı’da iki mahalle yolu yenileniyor
    13. Mezitli’de derelerin ıslahı için..
    14. Greyder ile Eymen’in ölümüne sebep..
    15. GTO Başkanları kurban bayramını kutladı
    16. Başkan Yüce, “Cumhurbaşkanımızın..
    17. Jaap Uilenberg: "Elle oynamalarda..
    18. Buğday yüklü gemi Fethiye’de karaya..
    19. İngiltere'de Salah şoku! Soruşturma..
    20. Elazığ’da 12 katlı binanın çatı..
    21. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    22. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    23. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    24. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    25. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    26. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    27. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    28. Pakistan-Hindistan arası tren..
    29. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    30. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru