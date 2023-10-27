İmam hatip öğrencileri Kudüs için kermes düzenledi

Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için kermes düzenleyen Adıyamanlı imam hatip öğrencileri kermes gelirlerini Kudüs'e gönderecek.

Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, Kudüs'te yaşanan katliamın beraberinde getirdiği insani krizin son bulması için düzenledikleri kermesin gelirlerini Gazze'de mazlum ve masum insanlara yollayacaklar.

"Elimizden bu geliyor"

Kermesin organizesinden sorumlu öğretmenlerden Emine Memi, "Filistin'de yaşanan haksızlığı, çocuklara yapılan zulmü, hastanelerin bombalanmasını acı verici bir şekilde izlemektense çocuklarımızla 'elimizden ne gelir' diye onu düşündük ve kermes yapmaya karar verdik. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmak istedik. Kermeslerle onlara bir miktar para göndermeyi uygun gördük. Çocuklarımız, velilerimizi ve okul komşularımız yardımlarını esirgemedi Allah hepsinden razı olsun." dedi.

"Çocuklar katledilmesin"

Kermesten elde ettikleri geliri Filistinli çocuklara göndermek istediklerini dile getiren öğrencilerden Rüveyda Özer, "Kız imam hatip öğrencileri olarak Filistinli kardeşlerimiz için bir kermes düzenlemek istedik. Hiçbir çocuk katledilmeyi hak etmiyor. Bizler de annelerimizin, komşularımızın ve öğretmenlerimizin yardımıyla böyle bir kermes düzenledik. Elimizden sadece bu geliyor." ifadelerini kullandı.

"Oradaki insanların hepsi katlediliyor"

Filistin için kermes düzenlediklerini dile getiren Arzunur Taşar, "Saat 09.00'dan bu yana yapmış olduğumuz kermesimiz Filistin'e yardım içindir. Oradaki insanlar, çocukla hepsi katlediliyor. Bu çok zalimce bir şeydir. Bir haftadır bu işi içerisindeyiz. Önceleri bilezikler yapıp sattık. Şuan kermes yapıyoruz buradan topladığımız paralarla inşallah oralara varacaktır. Oradaki Çocuklara inşallah bir umut oluruz." şeklinde konuştu.

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"Onları çok iyi anlıyorum"

Suriyeli olduğunu dile getiren öğrencilerden Fatma Rüstüm, "Suriyeli olarak Filistin'de yaşananları çok iyi anlıyorum. Onları da çok iyi anlıyorum. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin, yaralılarımıza da şifa versin." ifadelerini kullandı.

"Bu olay beni çok derinden etkilemişti"

İmam hatip öğrencilerinden Sümeyye Aslan ise, "Bugünkü etkinliği Filistin'de katledilen insanlar için düzenledik. Bu olay beni çok derinden etkilemişti. Kermesin düzenlenmesi beni çok mutlu etti." dedi. (İLKHA)

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