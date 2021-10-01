İmam Hatip öğrencileri başarıya doymuyor! Geliştirdikleri drone ile TEKNOFEST'te birinci oldular

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Son günlerde hedef alınarak tartışma konusu olan İmam Hatip okulları başarıları ile göz kamaştırıyor.

"Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Döner Kanat" kategorisinde TEKNOFEST'e katılan İstanbul Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ürettikle drone ile birinci oldu.

2018 yılından beri çalışmalar yürüten Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı (KİTT), saatte 130 km hızla çalışan ve bilgisayar komutları ile yönetilebilen bir drone geliştirdi.

Ağırlığı 1 kg, hızı 130 km/s!

Estonya'da düzenlenen uluslararası yarışmada da Türkiye’yi temsil ederek dünya birincisi olan takım, geçen yıl liseler arası insansız hava araçları yarışmasına katılarak TEKNOFEST'te finale çıktı. KİTT Alaca Doğan Kulübü, toplam ağırlığı 1 kg civarında, iki motor arası uzunluğu 35 santimetre olan bir drone geliştirdi. 4 kg taşıma kapasitesine sahip drone, manuel kullanıldığında 130 km/s, otonom kullanımda ise 86 km/s hıza çıkabilme kapasitesine sahip. KİTT Alaca Doğan Kulübü kaptanı Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Alperen Özalp, hızı dolayısıyla yarışmada birincilik elde ettikleri drone çalışmalarını anlattı.

'Maliyeti yaklaşık 8 bin lira'

"Dronumuz çok hızlı. Saniyede 35 metreye çıkabiliyor." diyen Ünal, "Otonomda bu biraz daha yavaşlayarak 24 metre oluyor. Bu hızlar oldukça fazla. Piyasadaki droneların hemen hemen hepsinden çok daha hızlı uçuyor. Otonom uçanların en hızlılardan diyebiliriz. Saatte yaklaşık 130 kilometreye tekabül ediyor. Maliyeti yaklaşık 8 bin lira. Fakat biz özel bir GPS sistemi kullanıyoruz. Bu GPS sistemiyle toplamda 16 bin liraya mal oldu." ifadelerini kullandı.

'Gece gündüz demeden çalıştık'

Alperen Özalp, drone'u geliştirmek için üç ay boyunca gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyerek, "Bu tür droneları geliştirmek çok kolay olmuyor. Bunun için çok çalışmak gerekiyor, emek gerekiyor. En başında da uykuyu unutuyoruz. Zaten yaz tatilimiz olmuyor. Kulübe sabah gelip akşam çıkıyoruz. Aynı zamanda bizim kritik süreçlerimiz var. Uçuş kayıt videosunun gönderildiği bir yarışma öncesindeki süreç. Bu süreçlerde bazen olmadık aksilikler çıkabiliyor. Yarışmada kontrol kartımız yanmış sayılabilecek bir seviyeye geldi ve üç gün boyunca hiç uyumadık. Fakat pes etmedik. Takım halinde çalıştık. Şu an buradayız ve birinciyiz." diye konuştu.

'Bilgisayar komutları ile çalıştırabiliyoruz'

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Muhammed Emre Kocaman, drone'un hem kumanda ile hem de bilgisayardan girilen komutlarla çalıştığını belirterek, şunları söyledi: "Kumanda olmadan da çalışıyor. Hiçbir şekilde bir kullanıcısı yok. Uçuş öncesinde benim ayarladığım şekilde uçuyor. Gerekli hız parametrelerini, yükseklik parametrelerini ve yatış açılarını ayarlıyorum. Sonrasında hepsi kendi içerisindeki uçuş kontrol kartı GPS denemesi modülleriyle çalışıyor. Bu sistemi internetten İngilizce kaynaklardan öğrendim. Türkçe kaynak maalesef çok az, hatta yok denilebilecek kadar az."