  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmam hatip öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor: Özbekistan’dan altın madalyayla dönüyorlar!
Gündem

İmam hatip öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor: Özbekistan’dan altın madalyayla dönüyorlar!

Bağımsızlığını kazandıktan sonra elektroteknik endüstri ürünlerinin üretiminde lider konuma gelen Özbekistan’da yapılan “Yüksek Teknolojik Buluşlar” proje yarışmasında, Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Dilanur Kurt, altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:18:00 -
İmam hatip öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor: Özbekistan’dan altın madalyayla dönüyorlar!

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Dilanur Kurt ile matematik öğretmeni Kübra Gül Çiftçi, Özbekistan’da katıldıkları yarışmada başarı elde ederek altın madalya almaya hak kazandı.

Yenilikçi projeler yarıştı

Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) tarafından Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığının desteği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Özbekistan Koordinatörlüğü girişimleriyle düzenlenen şenliğe, 20'den fazla ülkeden çok sayıda çocuk katıldı. Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Teknoparkı'nda düzenlenen şenliğin kapanış töreninde, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Transferi Merkezi Direktörü Alimcan Toyçiyev, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Güngör Azim Tuna, Türk Dünyası Belediyeleri Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Sistem projesiyle katıldılar

15 farklı ülkeden 40 projenin seçildiği organizasyonda, öğrenciler, ülkelerini temsil ederek yarıştılar. 4 gün süren etkinlikte, Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Dilanur Kurt ve aynı okulda görevli matematik öğretmeni Kübra Gül Çiftçi altın madalya kazandı. Okul seviyesinde gerçekleştirilen proje ile güneş enerjisiyle çalışan bir prototip araç üretildi ve yarışmaya bu projeyle yer alındı. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Spor

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut "Biz muhakkak 3 puan parolasıyla sahada olacağ..
O 'domuz'dan tarihi itiraf: SİHA'lar bizi çaresiz bıraktı
Dünya

O 'domuz'dan tarihi itiraf: SİHA'lar bizi çaresiz bıraktı

Karabağ savaşı sırasında şehit düşen Azerbaycanlı askerlerin cansız bedenlerinin domuzlara yedirilmesine ait görüntüleri sosyal medya hesabı..
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek
Yaşam

Sıcaklık 10 derece birden düşecek! Yağışlar 7-8 gün boyunca sürecek

Türkiye bugünden itibaren Trakya üzerinden giriş yapacak olan yağışlı havanın etkisi altına girecek. Tüm yurtta sıcaklıklar 10 derece düşece..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay