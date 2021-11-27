İmam hatip öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor: Özbekistan’dan altın madalyayla dönüyorlar!

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Dilanur Kurt ile matematik öğretmeni Kübra Gül Çiftçi, Özbekistan’da katıldıkları yarışmada başarı elde ederek altın madalya almaya hak kazandı.

Yenilikçi projeler yarıştı

Türk Dünyası Çocuk Vakfı (TDÇV) tarafından Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığının desteği ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Özbekistan Koordinatörlüğü girişimleriyle düzenlenen şenliğe, 20'den fazla ülkeden çok sayıda çocuk katıldı. Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Teknoparkı'nda düzenlenen şenliğin kapanış töreninde, Türkiye Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı Yenilik ve Teknoloji Transferi Merkezi Direktörü Alimcan Toyçiyev, Türk Dünyası Çocuk Vakfı Başkanı Güngör Azim Tuna, Türk Dünyası Belediyeleri Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Sistem projesiyle katıldılar

15 farklı ülkeden 40 projenin seçildiği organizasyonda, öğrenciler, ülkelerini temsil ederek yarıştılar. 4 gün süren etkinlikte, Ankara Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Dilanur Kurt ve aynı okulda görevli matematik öğretmeni Kübra Gül Çiftçi altın madalya kazandı. Okul seviyesinde gerçekleştirilen proje ile güneş enerjisiyle çalışan bir prototip araç üretildi ve yarışmaya bu projeyle yer alındı.