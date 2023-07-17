İmam Ebu Hanife Ticaret Fuarı Kabil'de düzenlendi

Fuarın açılış törenine Afganistan İslam Emirliği'nin üst düzey yetkililerinin yanı sıra yabancı diplomatlar, yatırımcılar, yerli iş adamları, sanayiciler, kadın girişimciler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Afganistan Uluslararası Fuar Merkezi'nde açılan Uluslararası İmam Ebu Hanife Fuarı'na; gıda ürünleri, ilaç, elektronik cihaz, değerli taşlar, el sanatları ve halı gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve yabancı yaklaşık 700 firma katıldı. Bir hafta sürecek olan fuarda, ülkenin yerli ürünlerinin yanı sıra diğer ülkelerin ürünleri de sergilenecek.

Afganistan İslam Emirliği lideri Hibetullah Ahundzade'nin sesli mesajının dinlendiği toplantının başında gerek ulusal gerekse uluslararası yatırımcılara Afganistan'a yatırım yapmaları çağrısında bulunuldu.

Açılış törenine katılan Afganistan İslam Emirliği Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdulgani Birader, burada yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

Yerli ve yabancı yatırımcılara seslenen Birader, "Sergiler, ülkelerin sanayi ve tarım ürünlerini kamuoyuna tanıtmada önemli fırsatlardır. Ülkeler ürünlerinin yurt içinde ve yurt dışında pazar bulması için sergiler düzenliyor. Biz de bu sergiyle bunu amaçlıyoruz." dedi.

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İslam Emirliği'nin özel sektöre vereceğini deklare eden Başbakan Yardımcısı, yerli ve yabancı yatırımcıların gelip Afganistan'a yatırım yapmalarını istedi.

Afganistan'ın; Orta ve Güney Asya ülkelerine malların ulaştırılması ve nakli için güvenli bir yol olduğunu belirten Birader, geçiş için kolaylıklar sağlamanın yanı sıra, karayollarının transit geçişler için hazır hale getirilmeye başlandığını söyledi.

Törende konuşan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nureddin Azizi, Afganların tek bir millet olduğunu, iyi ve etkili ekonomik planlarla ülkelerini kendi kendine yeter hale getirmek istediklerini söyledi.

Bugünkü fuar açılışının buna güzel bir örnek olduğunu kaydeden Bakan Azizi, özel sektörün ve ülkeye yatırımın destekleneceğine dair güvence verdi.

Başta yabancı yatırımcılar olmak üzere katılımcılara seslenen Azizi; Afganistan gerçeklerini ülkelerinde anlatmalarını rica ederek Afganistan'ın güvensiz bir ülke olduğuna ilişkin oluşturulan kara propagandalara inanılmaması gerektiğini kaydetti.

Törene katılan Avrupa Birliği Afganistan Maslahatgüzarı Raphaela Avdis, verilerin Afganistan ekonomisinin istikrarla büyüdüğünü ve ticaretinin geliştiğini gösterdiğini aktardı.

Afganistan özel sektörüne verilen destekle birlikte ekonominin istikrarlı bir şekilde büyüdüğüne işaret eden Maslahatgüzar Avdis, bu durumun işsizliğin azaltılmasındaki rolünün büyük olduğuna vurgu yaptı.

Fuara katılan çok sayıda yabancı yatırımcı ve diplomatın, Afganistan ile ticaret, sanayi, madencilik, enerji ve farklı bazı alanlarda yatırım yapmaya hazır olduklarını dile getirdiği öğrenildi.

İLKHA