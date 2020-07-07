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Aktüel

İmajını düzeltip duruşmaya geldi! Adnan Oktar ve 'Kedicik'leri arasında gayri ciddi konuşmalar

Adnan Oktar'ın da bulunduğu 238 sanığın yargılandığı davanın dünkü duruşmasına, sanıkların şovu damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:03:00 - 2020-07-07 11:40:33
İmajını düzeltip duruşmaya geldi! Adnan Oktar ve 'Kedicik'leri arasında gayri ciddi konuşmalar

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki salonda görülen davanın 72. duruşmasına dün devam edildi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 77'si tutuklu, toplam 238 sanığın yargılandığı davaya katılım yoğun oldu.

İmaj düzeltti

Tutuklandıktan sonra cezaevinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Adnan Oktar'ın kır, kısa ve dağınık saçları dikkat çekmişti. Oktar dün görülen duruşmaya mavi takım elbise ve kırmızı gömlekle katıldı. Saçlarını ve sakallarını siyaha boyatan Oktar'ın saçlarını omuz hizasına kadar uzattığı ve lastik toka taktığı görüldü. Tutuksuz yargılanan kadınlar duruşma arasında sürekli Adnan Oktar'a seslenerek "Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel olmuş. Size çok yakışmış. Kıyafetleriniz çok güzel. Maşallah. Sizi çok seviyoruz" dedi.

Duruşma arasında Adnan Oktar yaklaşık 30 tutuksuz kadın sanığın bulunduğu bölüme dönerek el salladı. Bu sırada bütün kadın sanıklar ayağa kalkarak Adnan Oktar'a el işaretleriyle öpücükler yolladı. Adnan Oktar da öpücük göndererek karşılık verdi.

KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ

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Yorumlar

Taka

Adnan Oktar ve taifesini yargılayacak hakimlerin vaktine yazık. İbreti alem olsun diye bu namusuz ve din düşmanlarının Taksim meydanında asılmaları gerekir. 50 yıldır hiçbir politik iradenin yapamadığı yapılarak bu çete yakalandı. Ülkemizin güvenliği ve kamu düzeni için mutlaka Türkiye'deki Mason yapılanma ve uzantıları (Roraty Klüp, Leo ve Lions vb. yapılar) çökertilmelidir.
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metin uyulan

yahu binlerce 300 lü 800 lü 900 lü hat var istediğin kadar konuş öyle konuş böyle konuş yasak değil de Adnan Oktara mı konuşmak yasak. Siz aklınızı yemişsiniz iyi ki iktidar da değilsiniz CHP den bin kat daha zorbalık yaparsınız.
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