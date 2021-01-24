İlyas Salman'dan skandal sözler! Millete 'akılsız' diyerek hakaret etti

Yeşilçam artığı İlyas Salman, Usta Oyuncu Şener Şen'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştirirken millete de hakaret etti.

Halka 'akılsız dedi

CHP ve HDP yandaşı Yol TV'ye konuşan Salman, skandal sözler kullanarak Başkan Erdoğan'a oy veren halka 'akılsız' dedi.

Salman, "Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..." sözleriyle haddini aştı.

"Cehennemi tercih ederim"

İlyas Salman ayrıca inancıyla da ilgili açıklamalarda bulundu. "Ölüm korkum var. Çünkü öbür dünyaya, ahirete inanmıyorum" diyen Salman, "Mümkün olduğu kadar bir gün daha fazla yaşamak istiyorum. Çünkü sonumuz toprak" ifadelerini kullandı. "Keşke cennet ve cehennem olsaydı" diye belirten Salman, "Cehennemi tercih ederdim" dedi.