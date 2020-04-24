İltihaplı romatizmaya birebir gelen mucizevi kür

İltihaplı romatizma, romatoid artritin hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlar bu hastalığın kişinin vücudunu enfeksiyonlardan ve hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini zayıflatarak, eklemler ve çevresindeki dokuları tahrip etmesinden kaynaklandığını belirtiyor. İltihaplı romatizma, başlangıçta eklemlerde ağrı, şişlik, ısı artışı ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren, kontrol altına alınmadığı takdirde eklemlere yayılan ve eklem harabiyetini ortaya çıkaran ciddi bir sağlık sorunu olarak kendini gösteriyor. Romatoid artritin, tüm dünyada her bin kişiden 5'inde görülüyor.

Uzmanlar, iltihaplı romatizma hastalığının nedeninin ise kalıtsal ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu, özellikle orta yaş ve genç yaşlılarda daha sık görüldüğünü belirtiyor. Hastalık, erken teşhis edilmediği takdirde eklemlerde geri dönülmez tahribatlarına, iş gücü kaybı ve sakatlık gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Ağrı kesiciler sadece ağrıyı dindiriyor

Uzmanlar, romatizma ağrılarının giderilmesinde kullanılan ağrı kesicilerin sadece semptomatik bir tedavi olduğunu, yani sadece ağrıyı ortadan kaldırıcı etki gösterdiğini söylüyor. Kullanılan ilaçlar ile romatizma ortadan kalkmıyor. Yani ilaç kullanmak, kesin bir tedavi şekli olmuyor. Sadece, romatizma hastalığı ile ilgili şikayetleri geçici olarak ortadan kaldırıyor. Romatizma hastaları ilaçlarını kullandıkları sürece şikayet yaşamıyorlar.

İşte uzmanların tavsiye ettiği, iltihaplı romatizmaya birebir gelen bitkisel kür: Kiraz sapı ve ısırgan kürü...

- Hazırlanışı ve kullanılışı

Uzmanların önerdiği bu kür, perfore edilmiş kiraz sapı ile doğru zamanda toplanmış ve perfore ısırganın bir türü ile hazırlanıyor.

Kaynayan yarım litre klorsuz suya, önce 25-30 adet kiraz sapını ilave edin ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak üç dakika demleyin. Üç dakikadan sonra bir tatlı kaşığı ısırgan ilave edip üç dakika daha demleyin. Altıncı dakikadan sonra ocağın altını kapatın ve ılıyınca süzün. Yarısını sabah kahvaltıdan iki saat sonra diğer yarısını da öğlen yemeğinden iki saat önce için. Bu kürün uygulama süresi 21 gündür. İleriki dönemlerde, şikayetlerin seyrine göre tekrarlanabilir.