İltihap yada diğer adıyla yangı; vücudun mikropları, zararlı maddeleri, yabancı maddeleri, ölü hücre ve dokuları ortadan kaldırmak için kullandığı savunma yöntemidir. İltihap vücudun zararlı etkenlere karşı savunma mekanizmasıdır bu nedenle düzgün çalışması çok önemlidir. Dengeli beslenme veyaşam tarzı değişikliği ile iltihapla savaşabilirsiniz.

İltihaba iyi gelen bitkiler ve bitkisel yağlar hem ekonomik bir tedavi yöntemidir hem de evde bulunan malzemeler ile anında çözüm üretir.

İltihaba iyi gelen bitkisel çözüm

Elma Sirkesi

Ağrı ve sancı gibi etkisi bulunan iltihap elma sirkesi yapısında bulunan mineraller ile kısa sürede yok edilmektedir. Elmanın kabuğunda ve kendisinde bulunan pektin, vücuda giren iltihaplar ile savaşarak bu durumu çözer.

Elma sirkesi ile iltihapları temizlemek adına; her sabah 1 su bardağı suyun içine 1 kaşık elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca elma sirkesi ile salata da hazırlayıp vücudun iltihaplara karşı daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz.

İltihapla mücadelenin doğal yolları

Düşük glisemik içeren besinler tüketilmelidir. Rafine (işlenmiş) şeker, mısır şurubu içeren yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Sosis, salam gibi gıdalar tüketilmemelidir.

Doymuş ve sentetik trans yağlar iltihabı tetikler. Omega-3 içeren soya yağı, mısır yağı, susam yağı, zeytin yağı kullanılması iltihabı önlemeye yardımcıdır.

Yaban mersini, elma, brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, lahana, avokado, domates gibi yiyeceklerde doğal antioksidan içerik fazladır.

Diyette lifli gıdaların tüketilmesi iltihap sürecinde etkili olan bazı maddelerin seviyesini azaltarak etki eder.

Yeşil çayda bulunan polifenol içeriği iltihabı azaltma özelliğine sahiptir.

Magnezyum, çinko, selenyum, D vitamini, E vitamini içeren besinler, antioksidan içerikleri sayesinde iltihabi süreci azaltır.

Meyve ve sebzeden zengin, somon balığı, ton balığı, fındık, ceviz, zeytinyağı, soya yağı, tahıl ağırlıklı bir beslenme şeklidir. Anti-iltihap özelliği taşıyan çoğu besini içermesi nedeniyle tercih edilebilir.

İltihap için öneriler ve uyarılar

Hijyen kurallarına dikkat edin.

Kilo vermek istiyorsanız sağlıklı bir diyet ve uygun egzersizle bunu yapın.

Doktor reçetesi olmadan antbiyotik kullanmayın.

Uykusuzluktan kaçının.

Düzenli egzersiz yapın.

Tüketimine dikkat edin

Sıraladığımız faktörler iltihabı artırabilir

- Şeker

- Fast food ve batı tipi beslenme

- İşlenmiş yağlar

- Fazla kilo ve obezite

- Sağlıksız bağırsak bakterileri

- Besin eksiklikleri

- Hareketsiz yaşam tarzı

- Uyku eksikliği

- Kronik stres

- Yaşlanma