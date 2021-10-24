İltihaba karşı bal kabağı yiyin

Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, vücuda giren cisimler gibi birçok nedenle iltihap oluşabilir. İltihapla savaş vermede katkı sağlayan bitkilerden bir tanesi de balkabağıdır. Sofraların renkli yüzü olan ve kabakgiller ailesinin en tatlı besinlerinden bal kabağı, vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihabın iyileşmesine yardımcıdır.

Faydaları saymakla bitmeyen balkabağı, nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, A,B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Süper besin olarak adlandırılan bal kabağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

*Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

*Bağırsak hareketliliğini düzenler

*Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılar.

*Tokluk süresini uzatır.

*Yaşlanma etkilerini geciktirir.

*Cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

*Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

*Cildin daha canlı görünmesini sağlar.

*Kemik gelişimine destek olur ve böbrek taşı oluşumunu engeller.

*Omega 3’ün bal kabağında da mevcut olduğu unutulmamalıdır.

*Depresyon gibi ruh sağlığı hastalıklarına karşı oldukça etkili olur.