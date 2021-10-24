  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme... İmzalar atıldı

Cezaevindeki adamın tabancası mı olur? 28 Şubatçı eski Korgeneral'in oğlundan 'silah' ajitasyonu!

Ekşi Sözlük'te büyük alçaklık! Cami olarak işe yaramıyor, Ayasofya'yı satalım

Merkel ilk kez açıkladı! Emeklilik sonrası ne yapacak?

Muhaliflerin "siyasi suikast olacak" söyleminden sonra İsrail harekete geçti! MİT operasyonuna dair kritik detay

Başkan Erdoğan bu yıl 3'üncü kez gidecek

Konser alanı değil boks ringi! Serdar Ortaç neye uğradığını şaşırdı

Alev Coşkun’a "yalıyor ve yalatıyor" diyerek giydirdi: Kemalistleri Magnum'la uyutuyorlar

Suriye’de neler oluyor? İsrail’den flaş Rusya açıklaması

Karamollaoğlu'ndan akılalmaz benzetme! Erdoğan'ı Demirtaş ve Kavala ile bir tuttu
Kadın - Aile İltihaba karşı bal kabağı yiyin
Kadın - Aile

İltihaba karşı bal kabağı yiyin

Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, vücuda giren cisimler gibi birçok nedenle iltihap oluşabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 20:49:00 - 2021-10-24 20:59:01
İltihaba karşı bal kabağı yiyin

Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, kimyasal maddeler, vücuda giren cisimler gibi birçok nedenle iltihap oluşabilir. İltihapla savaş vermede katkı sağlayan bitkilerden bir tanesi de balkabağıdır. Sofraların renkli yüzü olan ve kabakgiller ailesinin en tatlı besinlerinden bal kabağı, vücudun herhangi bir yerinde oluşan iltihabın iyileşmesine yardımcıdır.

Faydaları saymakla bitmeyen balkabağı, nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, A,B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Süper besin olarak adlandırılan bal kabağının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

*Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.

*Bağırsak hareketliliğini düzenler

*Günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılar.

*Tokluk süresini uzatır.

*Yaşlanma etkilerini geciktirir.

*Cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.

*Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

*Cildin daha canlı görünmesini sağlar.

*Kemik gelişimine destek olur ve böbrek taşı oluşumunu engeller.

*Omega 3’ün bal kabağında da mevcut olduğu unutulmamalıdır.

*Depresyon gibi ruh sağlığı hastalıklarına karşı oldukça etkili olur.

 

 

Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?
Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?

Kadın - Aile

Üzüm çekirdeği yağı ne işe yarar?

  
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ordu'daki alçaklığa Yeniden Refah Partisi'nden sert tepki! Valilikten açıklama geldi
Siyaset

Ordu'daki alçaklığa Yeniden Refah Partisi'nden sert tepki! Valilikten açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada "Bu akşam Ordu Stadının açılışında konfeti içerisine gizlenen Kuran’ı Kerim parçalarının etraf..
Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf
Gündem

Allah düştüğün bu duruma bir daha düşürmesin! Temel Bey’den Kılıçdaroğlu’nu aratmayan gaf

Siyasilerin Mercedes marka makam araçları kullanmasını eleştiren Temel Karamollaoğlu, kendi makam aracının markası sorulunca büyük bir çeliş..
Karamollaoğlu'ndan akılalmaz benzetme! Erdoğan'ı Demirtaş ve Kavala ile bir tuttu
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan akılalmaz benzetme! Erdoğan'ı Demirtaş ve Kavala ile bir tuttu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın taliye edilmesi gerektiğini savunarak "Sayın Erdoğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay