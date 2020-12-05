İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık, marttan itibaren 28 milyon 348 bin 515 Kovid-19 denetimi yapıldığını bildirdi:

ANKARA (AA) - İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında valilik ve kaymakamlıklarca mart ayından bugüne kadar 28 milyon 348 bin 515 denetim gerçekleştirildiğini belirterek, 15 Mart-30 Kasım'da idari para cezası kesilen kişi sayısının 1 milyon 500 bin 875 olduğunu, 43 bin 232 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Kırbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen "Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı"nda salgın döneminde alınan tedbirlere ilişkin sunum yaptı.

Kırbıyık, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "kamu düzeni ve güvenliğinin devamı", "tedarik ve üretim zincirinin aksamaması", "sağlık sisteminin sürdürülebilirliği" ve "sosyal izolasyon ekseninde maske, temizlik ve mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması" ilkeleri doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kararlara ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 2020'de yayımlanan 196 genelgeyle salgınla mücadeleye ilişkin tedbirlerin genel çerçevesinin belirlendiğini dile getiren Kırbıyık, Bakanlık olarak ülkede henüz vaka görülmeden, 31 Ocak'ta yayımladıkları ilk genelgeyle sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında tedbirlerin alınması hususunda talimat verildiğini belirtti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında yurt genelinde bugüne kadar alınan önlemlere değinen Kırbıyık, tedbirlere ilişkin kesintisiz denetimler yapıldığını söyledi.

Vefa sosyal destek gruplarının çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Kırbıyık, Vefa İletişim Merkezine 21 Mart'tan bugüne kadar 9 milyon 840 bin 366 çağrıyla ulaşan taleplerin karşılandığını bildirdi.



Zorunlu durumu olanlar, 65 ve üzeri yaştakiler, çay müstahsilleri ve turizm faaliyetinde bulunacaklara seyahat izin belgesi düzenlenebilmesi amacıyla seyahat izin kurullarının oluşturulduğunu anımsatan Kırbıyık, bugüne kadar seyahat izin belgesi almak için yapılan 5 milyon 175 bin 619 başvurudan 3 milyon 268 bin 633'ünün kabul edildiğini kaydetti.

Salgınla mücadeleye ilişkin denetimlere değinen Kırbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"Mart ayından bugüne kadar valilik ve kaymakamlıklarca 28 milyon 348 bin 515 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde 118 bin 264 kişinin izolasyon koşullarına uymadıkları tespit edilmiştir. Yine genelgemiz kapsamında 35 bin 487 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurt veya pansiyonlarda misafir edilmiştir. Halen yurt ve pansiyonlarda 6 bin 371 kişi izolasyona tabi tutulmaktadır. Bunların 985'i izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan, 5 bin 386'sı ise geçici nitelikteki ikameti nedeniyle izolasyon tabi tutulan kişilerdir.



15 Mart-30 Kasım tarihlerinde idari para cezası kesilen kişi sayısı 1 milyon 500 bin 875'tir. Bunun 959 bin 169'u maske takma zorunluluğuna aykırı hareket etmekten düzenlenmiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı 43 bin 232'dir. İdari para cezası kesilen iş yeri sayısı 66 bin 200, kapatma cezası uygulanan iş yeri sayısı 13 bin 101, hakkında suç duyurusunda bulunulan iş yeri sayısı ise 11 bin 346'dır."

Kırbıyık, toplu ulaşımla ilgili 18 büyükşehirden düzenli veri topladıklarını belirterek, "Salgın öncesi dönemi yani 2 Mart'ı baz aldığımızda, son günün (3 Aralık) toplu ulaşım verisinde 2 Mart'a göre yüzde 64 azalma vardır. Yine son 30 günün toplu ulaşım sayılarında bir önceki 30 günün verilerine göre yüzde 15 azalma görülmektedir. Son 7 günün toplu ulaşım sayılarında ise bir önceki 7 günün verilerine göre yüzde 6,3 azalma görülmektedir." ifadelerini kullandı.