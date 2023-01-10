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Gündem

İller Bankası AŞ'de sermaye artırımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesi 45 milyar TL'ye yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 04:12:00 -
İller Bankası AŞ'de sermaye artırımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesi 45 milyar Türk Lirasına çıkartıldı. Karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince verildi.

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