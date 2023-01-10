İller Bankası AŞ'de sermaye artırımı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesi 45 milyar TL'ye yükseltildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İller Bankası Anonim Şirketi'nin sermayesi 45 milyar Türk Lirasına çıkartıldı. Karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince verildi.
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