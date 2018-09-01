THY - Konya
0553 313 94 23

İlla kazık mı yemelisiniz?

Evet kazık yemek şart mıdır? Soru bu kadar eğlenceli.. Ama her halde kazık yiyen için eğlenceli olmasa gerek...

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:38
İlla kazık mı yemelisiniz?

Tutumlu olmak her zaman bir ürünün en ucuzunu satıın almak anlamına gelmiyor. “Pahalı iyidir” anlayışı da her zaman doğru değil.. Mesela parıltılı ambalajı olan ürünler, ambalajları dolayısıyla pahalı olurlar. Bu ürünün iyi olduğu anlamına gelmez. Ambalaja para vermiş olursunuz. Bayramda aldığımız cicili bicili kocaman kocaman çukulata kutuları ne kadar göz alıcı, ne kadar büyüklerdi ama, içini açtığınızda bir avuç bile doldurmaz çukulata ile karşılaşıyordunuz.

Yine mesela bol reklamlı marka ürünlere durmadan para kaptırıyoruz. Bunların pahalı olmasının sebebi aslında bol bol verilen reklamlara yapılan harcamayı firmanın ürün fiyatına giydirip bizden almasından başka birşey değil...

Sonra her yeni çıkana, yine reklamlara aldanıp atlamak! Burada “yeni” zoka, reklam her zamanki gibi üreticinin elindeki olta, zokaya atlayan “sazan” da siz oluyorsunuz! Hele şu sıralarda cep telefonu üzerinden nasıl bir uluslararası cepcilik yapıldığını farketmiyor musunuz? Adeta “Beni soyun” diye insanların sabahın köründe sıraya girmesi ne kadar dramatik! Oysa yeni çıkan elektronik ürünler hem gerçek fiyatından her zaman pahalı olur hem de henüz bütün girdisi çıktısı yani foyası ortaya dökülmemiştir. Elektronik, durmadan yeniliyor kendini.. Daha ileri daha ileri.. Artık plazma tv alana enayi gözüyle bakıyor satıcılar. Ve her defasında siz tüketici olarak geride kalmaya; etrafınıza attığınız bir iki günlük hava kalır sonra da havanızı alırsınız!

Özellikle büyük şehirlerde bazı restoranlara sırf adı uğruna para verip, aç kalkmak da öyledir. Eve gider bu defa aç karnınızı ayaküstü doyurmaya çalışırsınız. Kazık yemeniz; “çağdaş yaşam” gazına gelip soyulmanız şart mıdır?!

Meselâ pırıltılı ambalajı olan ürünler, ambalajları dolayısıyla pahalı olurlar. Pırıltılı ambalaj ürünün iyi olduğu anlamına gelmez.

Göz boyamaya para kaptırırsınız. Bayramda aldığınız cicili bicili kocaman kocaman çukulata kutuları ne kadar göz alıcı, ne kadar büyüklerdi ama, içini açtığınızda bir avuç bile doldurmaz çukulata ile karşılaşıyordunuz...

Ve yine mesela büyük şehirlerde bazı restoranlara sırf adı uğruna para verip, aç kalkmak da öyledir.

Eve gider bu defa aç karnınızı ayaküstü doyurmaya çalışırsınız. Kazık yemeniz; “çağdaş yaşam” gazına gelip soyulmanız şart mıdır?!

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 19:38
  1. kazık yemek
  2. alışveriş
  3. çağdaş yaşam

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜRGEV İstanbul yurt adresleri ve telefonları
    1. TÜRGEV İstanbul yurt adresleri ve..
    2. Bileğine demir saplanan çocuğun..
    3. Porselenlerinizin uzun ömürlü olması..
    4. TİKA gönüllüleri Gürcistan'da..
    5. 'Türkiye'de bir krizin olmadığını..
    6. Her 10 kişiden 1'i koku körü
    7. Destici'den çok sert terörle mücadele..
    8. Neden kabız oluyoruz?
    9. Kabak çiçeği dolması yapmak için..
    10. İlla kazık mı yemelisiniz?
    11. Mike Pompeo, Iraklı liderlerle..
    12. Sarımsak tansiyonu düşürüyor mu?
    13. ABD Büyükelçiliği'ne saldırıya ilişkin..
    14. Didişmek bedeni isyan ettiriyor
    15. Meme kanseri bu kişilerde daha sık..
    16. Bu uyarı özellikle sigara içenlere
    17. Başkan Uysal, Uluslararası İstanbul..
    18. Halı nasıl seçilmeli?
    19. Tokat devlet ve özel yurtları adres ve..
    20. Hapşırınca ‘Yerhamükallah’ deyin
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var