İlla kazık mı yemelisiniz?

Tutumlu olmak her zaman bir ürünün en ucuzunu satıın almak anlamına gelmiyor. “Pahalı iyidir” anlayışı da her zaman doğru değil.. Mesela parıltılı ambalajı olan ürünler, ambalajları dolayısıyla pahalı olurlar. Bu ürünün iyi olduğu anlamına gelmez. Ambalaja para vermiş olursunuz. Bayramda aldığımız cicili bicili kocaman kocaman çukulata kutuları ne kadar göz alıcı, ne kadar büyüklerdi ama, içini açtığınızda bir avuç bile doldurmaz çukulata ile karşılaşıyordunuz.

Yine mesela bol reklamlı marka ürünlere durmadan para kaptırıyoruz. Bunların pahalı olmasının sebebi aslında bol bol verilen reklamlara yapılan harcamayı firmanın ürün fiyatına giydirip bizden almasından başka birşey değil...

Sonra her yeni çıkana, yine reklamlara aldanıp atlamak! Burada “yeni” zoka, reklam her zamanki gibi üreticinin elindeki olta, zokaya atlayan “sazan” da siz oluyorsunuz! Hele şu sıralarda cep telefonu üzerinden nasıl bir uluslararası cepcilik yapıldığını farketmiyor musunuz? Adeta “Beni soyun” diye insanların sabahın köründe sıraya girmesi ne kadar dramatik! Oysa yeni çıkan elektronik ürünler hem gerçek fiyatından her zaman pahalı olur hem de henüz bütün girdisi çıktısı yani foyası ortaya dökülmemiştir. Elektronik, durmadan yeniliyor kendini.. Daha ileri daha ileri.. Artık plazma tv alana enayi gözüyle bakıyor satıcılar. Ve her defasında siz tüketici olarak geride kalmaya; etrafınıza attığınız bir iki günlük hava kalır sonra da havanızı alırsınız!

Özellikle büyük şehirlerde bazı restoranlara sırf adı uğruna para verip, aç kalkmak da öyledir. Eve gider bu defa aç karnınızı ayaküstü doyurmaya çalışırsınız. Kazık yemeniz; “çağdaş yaşam” gazına gelip soyulmanız şart mıdır?!

