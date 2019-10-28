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Gündem

İlkokuldaki skandal sonrası Bakanlık harekete geçti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir ilkokulun öğrencileri üzerinde "besmele", "peygamber" gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Büyük tepki çeken skandal görüntülerin ardından harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, soruşturma başlattı.

2019-10-28 20:09:00 - 2019-10-28 20:15:47

İstanbul Çekmeköy'de bir ilkokulun öğrencileri üzerinde "besmele", "peygamber" gibi dini kavramların yazılı olduğu kağıtların üzerine ayaklarıyla bastırıldı. Çocukların kağıtları ayakları altına aldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

İnceleme ve soruşturma işlemi başlatıldı

Çekmeköy'de ilkokulda kaydedilen görüntülerle ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Görüntülere tepki yağdı

Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler vatandaşlardan büyük tepki aldı. Öte yandan, polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçti. Okula gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde çocuklar üzerinde yazı bulunan kağıtların üzerine basıyor.

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Yorumlar

Leyla

Bu .........lik bir de din kültürü ve ahlak dersinde vuku bulmuş bunlar öğretmen olamaz yahu.bunlar bu zamana kadar nasıl olurda bu makamda olur hayret edilecek bir durum.müdür bunu nasıl şimdiye kadar çözememiş bu ayrı bir mesele
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Mimo

Bu ogretmen görevde alınsa ya CHP HDP sığınacak yada Almanya'ya kaçacak.
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