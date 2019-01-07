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İlkokul yararına golf turnuvası

- Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokuluna yardım amacıyla düzenlenen turnuvada 59 golfçü mücadele etti

07 Ocak 2019 Pazartesi 14:41
İlkokul yararına golf turnuvası


ANTALYA (AA) - Antalya'da Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokuluna yardım amacıyla yerli ve yabancı golfçülerin katılımıyla turnuva düzenlendi.

Taurus Golf Kulübü ve Maxx Royal Golf Kulübü iş birliğinde, 2 yıl önce yaşamını yitiren TUI Hotels And Resorts Türkiye Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var anısına düzenlenen turnuva, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Golf Kulübünün sahasında yapıldı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'in de yer aldığı turnuvada yerli ve yabancı 59 golfçü mücadele etti.

Turnuvada 38 gross skorla Recep Turan şampiyon oldu. A kategorisinde 41 skorla Nurettin Katrancı birinci olurken, 37 skorla Cengiz Gülmez ve Başak Ünal ikinciliği paylaştı.

B kategorisinde 40 skorla Birol Uygurlu birinci oldu. İkinciliği 39 skorla Ali Kızıldağ, üçüncülüğü ise 38 skorla Deniz Çuha elde etti. Turnuvada ayrıca en uzun vuruş ve çukura en yakın vuruş ödüllerini ise Şehmus Işık kazandı.

Gazetecilere açıklama yapan Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, kurulduğu tarihten itibaren kulübe destek veren rahmetli golfçü Mahmut Var anısına, Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokuluna yardım amacı ile turnuvayı düzenlediklerini belirtti.

Turnuvayı bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüştürdüklerini aktaran Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ ise bu amaçla ilkokulda ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulunacaklarını ifade etti.

Turnuva için katılım ücreti alınırken, hayırsever iş adamları ve sporculardan da bağış toplandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 14:41
  1. golf turnuvası
  2. Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu
  3. Maxx Royal Golf Kulübü
  4. taurus golf kulübü
  5. Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan

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