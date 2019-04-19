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İlkokul öğrencilerine turist otobüsü ile şehir tanıtımı

Kütahya’da Turizm Haftası kapsamında öğrencilere şehrin kültürünü ve değerlerini anlatmak ve öğretmen için Kütahya Belediyesine ait turist otobüsü ile şehir turu yapılıyor.

19 Nisan 2019 Cuma 09:45
İlkokul öğrencilerine turist otobüsü ile şehir tanıtımı

Kütahya’da Turizm Haftası kapsamında öğrencilere şehrin kültürünü ve değerlerini anlatmak ve öğretmen için Kütahya Belediyesine ait turist otobüsü ile şehir turu yapılıyor. Şehrin önemli tarihi ve doğal güzelliklerinin gösterildiği turda öğrenciler Ulucamii’den, müzelere kadar şehrin kültürel değerleri tanıtılıyor. Geçekleştirilen gezilerde çok ilk kez gittikleri müzelerde çok sayıda şey öğrendiklerini ve geziden derece memnun kaldığını söyleyen öğrenciler, geziden son derece memnun kaldıklarını ifade ettiler.


Turizm haftası kapsamında şehrin değerleri göstermek amacı ile ilkokul öğrencilerini yönelik bir çalışma yaptıklarını söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü araştırmacısı Mustafa Çakır "15-22 Nisan Turizm haftası kapsamında ilkokul 4’ncü sınıf öğrencilerine yönelik bir çalışma. Kütahya Belediyemize ait Turist otobüsü ile sabah itibari ile Germiyan Sokağı, Ulucami, Çini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, kossuth müzesi, Kütahya Kalesi ve diğer tarihi ve turistik alanları gezdiriyoruz. Her gün 40 öğrencinin katıldığı gezilere toplamda 160 öğrenci katıldı. Ayrıca hafta sonu yapacağımız Aizonai ve Dumlupınar Şehitliğine de geziler düzenleyeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 09:45
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