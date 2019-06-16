0553 313 94 23

İlkokul öğrencilerinden sahil temizliği

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri, çevre bilincine sahip nesiller yetişmesi amacıyla başlatılan ’Eko Okul Projesi’ kapsamında Karabiga’da sahil temizliği yaptı.

16 Haziran 2019 Pazar 15:54
İlkokul öğrencilerinden sahil temizliği

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri, çevre bilincine sahip nesiller yetişmesi amacıyla başlatılan ’Eko Okul Projesi’ kapsamında Karabiga’da sahil temizliği yaptı.


Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Karabiga Belediye Başkan Ahmet Elbi’yi makamında ziyaret etti. Başkan Elbi, çevre bilincine sahip nesiller yetişmesi amacıyla başlatılan ’Eko Okul Projesi’ kapsamında Karabiga’da sahil temizliği yapan çocuklara örnek davranıştan dolayı başarı belgesi verdi. Elbi, etkinliğe katılan öğrenci ve etkinliğe önderlik eden öğretmenleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.


Okul Müdürü Bayram Ali Dur ise yaptığı açıklamada, “2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamış olduğumuz global projemizle öğrencilerimizin çevre bilinci ve duyarlılığına ulaşmaları amaçlanmıştır. Bu etkinlikte amacımızın bir parçasıdır. Çalışmalarımız önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında da aksamadan artarak devam edecektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 15:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    1. Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu
    2. Sınav maratonu sona erdi
    3. Yol uygulamasında eroin ve kokainle..
    4. Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu..
    5. Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk..
    6. Sakarya Büyükşehir Meclisi 60 maddeyi..
    7. Şehit ailelerinden Babalar Günü’nde..
    8. Birliğinden izne gelmişti! Babalar..
    9. I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    11. Pendik’te parktaki tesis için halk..
    12. Genç Atölye’de yeni dönem kayıtları..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık..
    14. Eşine ait tüfek ateş aldı, kadın..
    15. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    16. Babalar Günü’nde babasının geri işe..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sanayi Sicil..
    18. Atlasglobal Düsseldorf-Zonguldak arası..
    19. Kan donduran olay! Uzman Çavuş ve eşi,..
    20. Antalya’da Caretta Carettaların ilk..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor