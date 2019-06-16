İlkokul öğrencilerinden sahil temizliği

Tevfik Emin Başarır İlkokulu öğrencileri, çevre bilincine sahip nesiller yetişmesi amacıyla başlatılan ’Eko Okul Projesi’ kapsamında Karabiga’da sahil temizliği yaptı.

Tevfik Emin Başarır İlkokulu Müdürü Bayram Ali Dur, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte Karabiga Belediye Başkan Ahmet Elbi’yi makamında ziyaret etti. Başkan Elbi, çevre bilincine sahip nesiller yetişmesi amacıyla başlatılan ’Eko Okul Projesi’ kapsamında Karabiga’da sahil temizliği yapan çocuklara örnek davranıştan dolayı başarı belgesi verdi. Elbi, etkinliğe katılan öğrenci ve etkinliğe önderlik eden öğretmenleri yürekten tebrik ettiğini belirterek, başarılarının devamını diledi.

Okul Müdürü Bayram Ali Dur ise yaptığı açıklamada, “2018-2019 eğitim öğretim yılında başlamış olduğumuz global projemizle öğrencilerimizin çevre bilinci ve duyarlılığına ulaşmaları amaçlanmıştır. Bu etkinlikte amacımızın bir parçasıdır. Çalışmalarımız önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında da aksamadan artarak devam edecektir” dedi.