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Gündem İlker Başbuğ'un avukatından açıklama
Gündem

İlker Başbuğ'un avukatından açıklama

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı"sözleriyle demokraside askerin tehdidine erken seçimle direnilebileceğini söylemesinin ardından gelen tepkiler sonrası Başbuğ'un avukatından açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 10:12:00 - 2021-01-05 10:13:49
İlker Başbuğ'un avukatından açıklama

Türkiye'de darbe iddiaları son günlerde yeniden gündeme geldi.

İlk olarak CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın darbe imalarını, Cumhuriyet gazetesinin, İlker Başbuğ'un fotoğrafıyla birlikte "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi" sözlerini paylaşması ve muhalefet partilerinin erken seçim sözlerini hatırlatıp 'Erken seçim olmazsa darbe olur' demeye getirmesi, kamuoyunun tepkisini çekti.

AK Parti'den ilk tepki

Konu ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ’un açıklamaları hakkında “Darbenin aması olmaz. Darbenin birine kötü, öbürüne daha az kötü, bu kırmızı, bu yeşil gibi etiketleme yapıyorsanız burada demokratlık çıkmaz” ifadelerini kullandı.

Başbuğ'un avukatında açıklama

Çelik’in bu ifadeleri sonrasında İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer’den açıklama geldi.

Sezer şu ifadeleri kullandı;

"Müvekkilimiz Sayın İlker Başbuğ, 15 Temmuz darbe girişimi de dahil darbelere her zaman karşı çıkmış, her platformda bu görüşünü açıklamış birisidir.

27 Mayıs’ı Cumhuriyet'in getirdiği siyasal sisteme vurulan ilk darbe ve daha sonra yaşanılan askeri müdahaleler üzerinde önemli tesirler yarattığının altını çizen bir söyleşiden bugün farklı sonuçlar çıkartılmaya çalışılması yakın geçmişteki asılsız suçlamaları akla getirmektedir."

İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!
İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!

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İlker Başbuğ'dan skandal darbe çıkışı!

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Yorumlar

Bir

İlker Başbuğ GEBERSİN Domuz HERİF,
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ahmet

borucu siyonist artığı
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