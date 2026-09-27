İlker Alkun: "25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi?"

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda kürsüye gelen önceki dönem yönetim kurulu üyesi İlker Alkun, iki yılda kendilerine bırakılan faiz yükünün 79 milyon euro olduğunu belirterek "Ama 25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi?" diye sordu. Alkun'un konuşması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda süren toplantıda Başkan Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran yönetimine eleştiride bulunmasının ardından geldi.

Göreve geldiklerinde borç yükü altına girdiklerini anlatan Alkun, kürsüden şu ifadeleri kullandı: "Başkanımız burada gelip, 9 ay görev yapmış yönetime, bizden önceki yönetimlerin sorumluluğu yokmuş gibi, 20 sene Fenerbahçe'yi yönettiği dönemde 31 milyon euroya teslim aldığı borcun 612 milyon euroya ulaşmasında hiç sorumluluk yokmuş gibi algı yönetimi yapılıyor."

Sadettin Saran ve ekibi için "Vurun abalıya, yıkalım bunların üstüne, hepimiz aklanalım" tarzında algı yönetildiğini söyleyen Alkun, şöyle devam etti: "Bizden önceki süreçte 20 yılda 612 milyon euro borç var. Hala borç aynı yerinde sayıyor. Buradan çıkıp 'Senin bu arkadaşın bu parayı yedi' diyeceksiniz, mahkemeler burada."

Adaylık sürecine de değinen Alkun, "Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip yönetime geldik. Sizin 9 bin imza topladığınız dönemde biz gelip aday olduk, Ali Koç'a karşı kazandık. Siz, Ali Koç'a karşı iki kez kaybettiniz" dedi.

"25 yıllık gelen döngüyle bu borç kar topu gibi büyüyor"

Önlerine adını bilmedikleri oyuncuların taksitlerinin konulduğunu aktaran Alkun, faiz yüküne ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "2 yılda sadece bize bırakılan faiz yükü 79 milyon euroydu. Bu gelirleri elde ettiğimizde derhal bu faiz yükünden kurtulmamız lazım dedik. Bankalar anlaşmasını kapatmayabilirdik. Ama 25 sene sonunda gelen faiz yükünün sorumlusu Sadettin Saran ve yönetimi mi? 25 yıllık gelen döngüyle bu borç kar topu gibi büyüyor."

"690 milyon euro" iddiasına yanıt: "Böyle bir para hareketi yok"

Gelirlerin kırdırıldığı ve temlik ettirildiği yönündeki iddialara yanıt veren Alkun, bunun kulüpte ilk kez yapılan bir durum olmadığını, geçmiş yönetimlerde defalarca yapıldığını dile getirdi. "Aziz Bey ve yönetimi zamanında ciddi bir matematik yapıp, bunu kullanmıştır, biz de aynısını yaptık" diye konuştu.

Son 27 yılda oluşan borç yükü için kulübün kendi gelirleriyle bankalara 4 milyar lira borç kapatıldığını söyleyen Alkun, bugün ortada "belki" 750 milyon euro borç bulunduğunu ifade etti. Başkanın "690 milyon euro para harcadınız" sözüne ise "Böyle bir para hareketi yok" karşılığını verdi.

Kante konusunda kendilerine yetki verildiğini belirten Alkun, "Ertan Torunoğulları, Kante'yi satmak için gerekeni yaptı, Oğuz Çetin bir kez telefona çıkmadı. Bugün siz Kante'yi satamazsınız" iddiasında bulundu. Sekiz aylık dönemde pozisyon aldıklarını, devre arasında dört transferleri olduğunu ve bu süreçte harcanan paraların ortada olduğunu anlattı; "Biz göreve geldik, borcu mu ödeyelim, transferini yapmadığımız kadroyla lige mi başlayalım?" diye sordu.

Aziz Yıldırım ve yönetiminin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Alkun, iki yıllığına göreve geldiklerini ancak sürelerini tamamlayamadıklarını hatırlattı. "Biz buraya kavga etmeye gelmedik, cevap hakkımızı kullanmaya geldik" diyen Alkun, "2 yıllığına göreve gelmiş bir yönetime son 27 yılın faturasını kesmeye çalışmayın" ifadelerini kullandı.