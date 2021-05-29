İlker Aksum sağlık durumu | İlker Aksum kimdir hayatı kariyeri
İlker Aksum sağlık durumu nasıl? Oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazası geçirdi. Takla atan araçtan çıkarılan Aksum, hastaneye kaldırıldı. Pek çok kişi İlker Aksum'un sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, İlker Aksum kimdir kaç yaşında?
Şimdiye kadar pek çok dizi ve filmde rol olan oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazası geçirdi. Takla atan araçtan emniyet kemeri sıkıştığı için çıkamayan Aksum, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan İlker Aksum'un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İlker Aksum kimdir hayatı kariyeri
İlker Aksum, 23 Mayıs 1971'de Isparta'da dünyaya geldi. İlker Aksum, 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarın'dan mezun oldu. 1994 yılının yazında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk profesyonel rolü Hamlet oyununda Ophelia rolüdür. Uzun yıllar tiyatro oyunlarında yer alan İlker Aksum, Çarli dizisiyle ekranlarda tanınmaya başladı. İlker Aksum'un rol aldığı dizi ve filmler şöyle:
Azizler: 2021
Ramo: 2020-2021
7. Koğuştaki Mucize: 2019 (Askorozlu)
Diriliş Ertuğrul 2018 Dragos
Mehmetçik Kut'ül Amare 2018 Cox
Her Şey Seninle Güzel 2018
Poyraz Karayel
Seddülbahir 32 Saat
Yeşil Deniz
Kadim Dostum
Ne Diyosuun
Tatar Ramazan
Mutlu Aile Defteri
Bizim Büyük Çaresizliğimiz:
Canım Ailem
Yabancı Damat:
Çarli