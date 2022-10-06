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Spor İlkay Gündoğan'ın eşi, İngiltere'yi karıştırdı!
Spor

İlkay Gündoğan'ın eşi, İngiltere'yi karıştırdı!

İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehir hakkında yaptığı yorumlarla yoğun tepkilere maruz kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 17:58:00 -
İlkay Gündoğan'ın eşi, İngiltere'yi karıştırdı!

İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehir hakkında yaptığı yorumlarla yoğun tepkilere maruz kaldı.

Geçtiğimiz yaz dünyaevine giren İlkay Gündoğan'ın eşi İtalyan model Sara Arfaoui eşinin forma giydiği Manchester City'nin bulunduğu şehir olan Manchester şehri hakkında yaptığı çıkışla gündemde.

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester şehri hakkında yaptığı yorumlarla tepki aldı.

İlkay Gündoğan'ın 27 yaşındaki eşi Sara Arfaoui son günlerde yaptığı paylaşımlarla İngiltere'de gündeme oturdu.

Sara Arfaoui'nin Manchester'daki restoranlarla ilgili yaptığı paylaşım tepkilerin odak noktası oldu.

Sara Arfoui, yaptığı paylaşımda; “Üzgünüm, dürüst olmak gerekirse hiçbiri. İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım ama her yerde korkunç yiyecekler var. Gerçek bir İtalyan yemeği, iyi bir suşi ya da sadece taze yiyecek bulamıyorum” ifadelerini kullandı.

Sara'nın bu paylaşımının ardından İngiliz gurme yazarlar ve şehirdeki restoran sahipleri Sara'ya tepki gösterdi.

Sosyal medyada pek çok İngiliz kullanıcı Manchester’ın yemek konusunda bir mutfak cevheri olduğunu vurguladı.

Sara paylaşımına; “Belki Londra’da olabilir ama Manchester’da hiçbir şey yok” sözleriyle devam etti. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın da şehirde bir restoranı var. Eleştirmen Jay Raner ise, "Bu gülünç bir bakış açısı. Manchester, muhteşem, bağımsız restoranlarla dolu. Burası yemek yenebilecek bir yer ve ekonomik açıdan zor zamanlar geçirirken, böyle yorumlar, geçimini sağlamakta zorlanan işletmelere fayda sağlamıyor" yorumunda bulundu.

 

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