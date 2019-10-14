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İlkay Gündoğan ve Emre Can ‘asker selamı’ndan korktu!

Cenk Tosun’un Arnavutluk’a attığı galibiyet golünün ardından futbolcularımız asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek vermişti. Bu gol sevinci dünyada yankı uyandırırken Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan’ın sosyal medyada bu fotoğrafı beğendiği ve daha sonra beğenilerini geri aldıkları ortaya çıktı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 18:02
İlkay Gündoğan ve Emre Can ‘asker selamı’ndan korktu!

A Milli Takımımızın Arnavutluk’u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun’un golünün ardından futbolcularımız asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek vermişti.

Beğeniyi hemen kaldırdılar

Bu gol sevinci dünyada yankı uyandırırken Almanya Milli Takımı’nda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan’ın sosyal medyada bu fotoğrafı beğendiği ve daha sonra beğenilerini geri aldıkları ortaya çıktı.

Alman Kicker Dergisi, bu olayla ilgili Emre Can ve İlkay Gündoğan’ın açıklamalarını yayınladı.

İlkay Gündoğan: Politik olduğu için...

İlkay, “Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım. Geçen yıl olanlardan sonra isteyeceğim son şey politik bir açıklama yapmak. Bu yüzden beğeniyi geri aldım. U-21 Milli Takımı’ndan arkadaşım Cenk Tosun, gol attığı için mutlu oldum. Galibiyet golünü attı” dedi.

Emre Can: İçeriğe dikkat etmeden beğendim

Emre Can ise “İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım” şeklinde konuştu.

Habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, milli maç için Estonya’da bulunan futbolcularla maçın ardından görüşme yapacak.

Geçtiğimiz yıl İlkay Gündoğan ve Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf Almanya’da gündem olmuştu.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:02
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Emre Can
  3. Almanya Futbol Federasyonu
  4. İlkay Gündoğan
  5. Mesut Özil
  6. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Nasri Nasri 36 dk önce
    Yazıklar olsun ne diyim... müslüman türk cesareti kalmamış ruhunuz Almanlaşmış sizin

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