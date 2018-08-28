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İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu: Mesut Özil...

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, Mesut Özil ve kendisine ırkçılık yapıldığını söyledi.

28 Ağustos 2018 Salı 15:17
İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu: Mesut Özil...

Manchester City'nin Türk asıllı oyuncusu İlkay Gündoğan, Dünya Kupası döneminde Almanya Milli Takımında yaşananları ve Mesut Özil'in milli takımı bırakması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları;

"27 yaşındaki kişisel olarak bir dönemi atlatabilmek önemli. Son yıllarda sakatlığım sebebiyle milli takımdaki birçok güzel anı kaçırdım. Bu sebeple milli takıma borçlu hissediyorum. Ne yazık ki Dünya Kupası büyük başarısızlıktı. Almanya için oynamaktan gurur duyuyorum. Şans verildiği sürece devam etmemek için bir neden göremiyorum"

"MİLLİ TAKIMI BIRAKMAYI DÜŞÜNMEDİM"

"Milli takımı bırakmayı düşünmedim. Fotoğraf olayından sonraki gelişmeler beni endişelendirdi. Birçok kişi tarafından saldırıya uğrarsanız, kendi taraftarınız tarafından kötü tepki görürseniz ve bir Alman politikacı tarafından hakarete uğrarsanız endişelenirsiniz. Ama kaçmak istemiyorum.

"MAÇTAN SON KENDİMİ TUVALETE KİTLEDİM"

Bu durumla yüzleşmek istiyorum. Islıklanmam benim için çok zordu. Hayatımın sonuna kadar bunu unutmayacağım. Maçtan sonra kendi tuvalete kitledim ve 10 dakika boyunca nefes aldım. Kızgınlık, hayal kırıklığı ve üzüntü vardı. Ama hayattaki zor anların üstesinden gelmek gerekiyor. Onunla yüzleşmek istedim ve gelecekte de bunu yapmak istiyorum"

"PSİKOLOG İLE GÖRÜŞTÜM"

"Milli takımın psikoloğu ile kısa bir görüşme yaptım. Bana ne verebileceğini görmek istedim. Ama kimsenin bana yardım edebileceğini sanmıyorum. Bu iş bir şekilde bitecek. Bu milli takımda attığım bir gol ya da özel bir zaferle olabilir. Henüz olmadı ancak olacak."

"MESUT'UN MİLLİ TAKIMI BIRAKMASI ACIMASIZCA"

"Mesut'un milli takımı bırakması acımasızca. Alman futbolu için çok şey yaptı. Takım için önemli bir kayıp. Benim için de çok şey yaptı. Almanya için oynama sebeplerimden biriydi. Benim önümü açtı. Daha iyi bir şekilde veda edilmesi gerekiyordu. Bu yolu seçti ancak ben daha farklı yapardım. Karakterlerimiz farklı.

"MESUT ÖZİL IRKÇILIK KONUSUNDA HAKLI"

"Mesut ırkçılık yapıldığı konusunda haklıydı. Bir Alman politikacının sosyal medyada 'Milli takımda 25 Alman futbolcu, 2 tane de keçi s....n var' demesi ırkçılık değil mi? Irkçılık yapıldı. Bu, Almanya'daki tüm insanların ırkçı olduğu anlamına gelmez."

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 15:17
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  2. Manchester City
  3. Almanya
  4. İlkay Gündoğan
  5. Dünya Kupası

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