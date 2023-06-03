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Spor İlkay Gündoğan İngiltere'de destan yazdı
Spor

İlkay Gündoğan İngiltere'de destan yazdı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 19:52:00 -
İlkay Gündoğan İngiltere'de destan yazdı

Manchester City, FA Cup finalinde Manchester United'ı İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

İngiltere FA Cup Finali'nde Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi. Wembley'deki maçı Manchester City, 2-1'lik skorla kazandı. City'e FA Cup finalinde kupayı attığı 2 güzel golle İlkay Gündoğan getirdi.

İlkay FA Cup tarihine geçti

Manchester City, karşılaşmanın henüz 13. saniyesinde İlkay Gündoğan ile öne geçti. İlkay, FA Cup finalinde en erken gol atan futbolcu oldu.

Manchester United, İlkay'ın golüne 32. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Manchester City'de İlkay Gündoğan, 51'de bir kez daha fileleri buldu ve takımını yeniden öne geçirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Manchester City, Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek FA Cup'ı kazandı.
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Manchester City, Premier Lig'in ardından FA Cup'ı da kazanarak bu sezon ikinci kupasını aldı. Pep Guardiola'nın ekibi, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi'ni de kazanması durumunda 3'leme yapacak. Manchester City, ayrıca bu maçtaki gollerle birlikte bu sezon 150 gole ulaştı.

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