İlkadım gönüllüleri bir araya geldi

İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, gönüllü hizmet veren çalışanlarıyla bir araya geldi.

Demirtaş, “Böyle bir birlikteliğin tesisi edildiği gecede, beraber gönüllü olarak çalıştığım tüm arkadaşlarımız burada görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Düzenlenen birlik ve beraberlik etkinliğine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş da katıldı. Başkan Demirtaş, Kadın Koordinasyon Merkezi çalışanları ile tek tek tokalaşıp sohbet etti.

Selamlama sonrası konuşma yapan Başkan Demirtaş, “Birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek adına düzenlenen bu programda sizlerle bu atmosferde olalım istedik. Hep beraber büyük bir özveriyle ilçe halkına birlikte hizmet edeceğiz” diye konuştu.

Gönüllülerin çok yük bir iş yaptığını ifade eden İlkadım Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş ise şunları söyledi:

“Halkımıza yaptığımız hizmette her birinizin ayrı ayrı emeği var. Halka hizmet edebilmek için biliyorum benim gibi siz de çok fedakarlık yapıyorsunuz. Bu yüzden gerçekten biz büyük bir aileyiz.”