İlk yenilenebilir enerji ihracatçıları birliği kuruluyor

Türkiye’de artık yüzde 100 yerli rüzgâr türbinlerinin yapılacağını vurgulayan EİB yetkililerince “Bu alanda ciddi bir teknoloji ve Ar-Ge de gelişiyor. Amacımız üreticileri aynı çatı altında toplayarak güçlerini birleştirmelerini sağlamak. Türkiye’de yenilenebilir enerji sektöründe bir ihracatçı birliği bulunmadığı için bu çalışmayı başlattık” denildi. Ayrıca 200’ü İzmir’de bulunmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları alanında ihracat yapan 309 firma, ürün ve hizmet bazlı inceleneceği bildirildi. Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı da Ege Bölgesi’nin ihracat kabiliyetini kurumsal bir yapıya taşımak amacıyla EİB bünyesinde Türkiye’nin ilk Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Hizmet İhracatçıları Birliği’nin kurulması için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.