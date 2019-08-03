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İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık

Türkiye'deki altın mevduatları, ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre 20 milyar liraya varan artış kaydederek 52 milyar lirayı aştı- Bu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, azalış yaşanan tek kent Batman oldu- Türkiye'de 7 kentte altın mevduatları 1 milyar liranın üzerinde bulunurken, en fazla altın mevduatına sahip iller 16,5 milyar lirayla İstanbul, 5,4 milyar lirayla Ankara ve 2,9 milyar lirayla İzmir şeklinde sıralandı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
İlk yarıda altına 52 milyar lira yatırdık

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yurt içinde gram altının fiyatında ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,1'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da 52 milyar lirayı aştı.

Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt içinde döviz kurundaki gelişmelerin yön verdiği ilk yarıda yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk yarısını 184,7 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 262,5 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 42,1 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 4,5862 seviyesinden 5,7925'e çıktı ve yüzde 26,3 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk yarıda 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 artarak 52 milyar 58 milyon 316 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk yarısında 32 milyar 289 milyon 273 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da 20 milyar liraya yakın bir artışa işaret etti.


- İstanbul'da 16,5 milyar liralık altın mevduatı var


Türkiye'de, 2019'un ilk yarısı itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 16 milyar 513 milyon 294 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 5 milyar 423 milyon 406 bin lirayla Ankara, 2 milyar 881 milyon 323 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 903 milyon 802 bin lirayla da Bursa takip etti.

Bu dönemde Konya'da 1 milyar 482 milyon 689 bin liralık, Kocaeli'de 1 milyar 338 milyon 510 bin liralık ve Antalya'da 1 milyar 308 milyon 624 bin liralık altın mevduatına yatırım yapıldı. Böylece 7 kentte altın mevduatı tutarının 1 milyar liranın üzerine çıktığı görüldü.

Altın mevduatının en düşük olduğu kent ise 27 milyon 724 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 31 milyon 320 bin lirayla Bayburt, 34 milyon 664 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 170 bin lirayla da Kilis izledi.


- Altın mevduatı en fazla Nevşehir'de arttı


Toplam altın mevduatının 2019'un ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 87,8 ile Nevşehir oldu. Nevşehir'in 2018'in haziran sonunda 118 milyon 666 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 222 milyon 879 bin liraya ulaştı ve 104 milyon 213 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Nevşehir'i yüzde 85,7'yle Iğdır, yüzde 85,1'le Çankırı, yüzde 83,5'le Kütahya, yüzde 82'yle Ardahan, yüzde 80,2'yle de Aksaray takip etti.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Türkiye'nin 80 kentinde artış kaydettiği görülürken, tek azalış yaşanan kentin Batman olması dikkati çekti. Batman'ın altın mevduatı 2019'un ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalarak 167 milyon 742 bin liradan 153 milyon 641 bin liraya geriledi.

BDDK verilerine göre kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2018 ile 2019 yıllarının ilk yarı sonu itibarıyla şöyle (bin TL):

ŞehirToplam AltınMevduatı 2019Toplam AltınMevduatı 2018Fark
ADANA824.367529.35055,7
ADIYAMAN217.893151.08744,2
AFYONKARAHİSAR406.120234.52573,2
AĞRI81.46557.01742,9
AKSARAY220.282122.23180,2
AMASYA209.580125.37767,2
ANKARA5.423.4063.205.19769,2
ANTALYA1.308.624759.06772,4
ARDAHAN27.72415.23582,0
ARTVİN109.44964.26370,3
AYDIN522.693318.70364,0
BALIKESİR800.479466.43371,6
BARTIN91.83057.81358,8
BATMAN153.641167.742-8,4
BAYBURT31.32018.53869,0
BİLECİK146.94986.67169,5
BİNGÖL84.87461.41838,2
BİTLİS86.16163.31836,1
BOLU218.967127.72871,4
BURDUR216.935124.38374,4
BURSA1.903.8021.145.49166,2
ÇANAKKALE385.337220.72974,6
ÇANKIRI146.03978.91785,1
ÇORUM295.116171.71271,9
DENİZLİ630.521384.46064,0
DİYARBAKIR392.621318.56823,2
DÜZCE173.86097.06279,1
EDİRNE160.292105.29352,2
ELAZIĞ377.944219.76372,0
ERZİNCAN164.587100.42863,9
ERZURUM380.950242.79956,9
ESKİŞEHİR762.216438.01274,0
GAZİANTEP526.350331.79758,6
GİRESUN206.225135.07252,7
GÜMÜŞHANE70.04541.00270,8
HAKKARİ53.73236.03949,1
HATAY445.282267.17266,7
IĞDIR39.17721.09885,7
ISPARTA492.217286.98271,5
İSTANBUL16.513.29410.420.60058,5
İZMİR2.881.3231.876.53053,5
KAHRAMANMARAŞ412.853264.16556,3
KARABÜK206.852123.93966,9
KARAMAN175.337103.23269,8
KARS72.01353.23035,3
KASTAMONU255.039152.59767,1
KAYSERİ691.357469.38947,3
KIRIKKALE179.427115.12055,9
KIRKLARELİ163.041104.36256,2
KIRŞEHİR96.35561.67256,2
KİLİS37.17022.46365,5
KOCAELİ1.338.510834.74060,4
KONYA1.482.689885.65367,4
KÜTAHYA512.838279.45983,5
MALATYA482.117288.81966,9
MANİSA654.628365.18879,3
MARDİN130.84890.35544,8
MERSİN707.189467.30551,3
MUĞLA586.273363.76861,2
MUŞ70.45349.10843,5
NEVŞEHİR222.879118.66687,8
NİĞDE139.87981.48871,7
ORDU365.080216.72968,4
OSMANİYE199.075124.41260,0
RİZE250.653169.29248,1
SAKARYA551.092345.81059,4
SAMSUN648.373396.63063,5
SİİRT74.48662.76518,7
SİNOP101.48562.60662,1
SİVAS405.054246.01264,6
ŞANLIURFA305.660193.91657,6
ŞIRNAK82.89064.84027,8
TEKİRDAĞ379.407241.33057,2
TOKAT290.230176.14864,8
TRABZON521.116314.99965,4
TUNCELİ34.66421.18363,6
UŞAK223.464127.04475,9
VAN206.388159.80229,2
YALOVA149.26990.01765,8
YOZGAT169.177102.47565,1
ZONGULDAK299.317182.92363,6
TOPLAM52.058.31632.289.27361,2

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 11:11
  1. altın
  2. altın mevduatı
  3. BDDK

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