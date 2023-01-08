İlk yapay zekanın ''robot avukatı'' ABD'de kullanılacak! Devrim niteliğinde heyecanlandıran gelişme!
Yapay zeka teknolojisi, ABD'de şubat ayında görülecek bir davada hukuk danışmanlığı hizmetinde kullanılacak. Yapay zeka, bir akıllı telefon üzerinde çalışacak ve sanığa kulaklık aracılığıyla ne söyleyeceği konusunda danışmanlık yapacak. Avukatlara ihtiyaç kalmayacak mı? Hukuk dünyasında bir gelecek isteyenler, işlerinin yapay zeka tarafından bir kenara itilip itilmeyeceğini merak konusu oldu. İnsansız yerli robotlar gelecek yılların konuşulacak ürünleri olacak...
Yapay zeka, bir akıllı telefon üzerinde çalışacak ve sanığa kulaklık aracılığıyla ne söyleyeceği konusunda danışmanlık yapacak. Bundan önce ise, şubat ayında mahkeme salonundaki konuşmaları dinleyecek.
Mahkemenin yeri ve sanığın ismi, söz konusu yapay zeka teknolojisini geliştiren DoNotPay şirketi tarafından gizli tutuluyor.
Dünyanın birçok ülkesinde, telefonların ve internete bağlı cihazların mahkemelere girişi yasaklanmış durumda. DoNotPay'in CEO'su Joshua Browder, telefon kısıtlamalarını aşmak için kulaklık vasıtasıyla izin verilen "dinleme erişim standartlarını" kullanacaklarını belirtti. (TRT)