İlk ve ortaöğretim öğrencilerine 863 TL burs!

AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yatılı okullarla ilgili araştırma önergesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında eğitime verdikleri önemi vurgulayan Zengin, AK Parti olarak yapılan çalışmalarla eğitim alanında önemli adımlar attıklarını belirtti.

Zengin, özellikle şartlı eğitim desteği programıyla çocukların resmi kurumlarda eğitim almasını sağlamak için annelere direkt olarak destek verdiklerini ifade etti. İlk ve ortaöğretimde burs miktarının 13 TL'den 863 TL'ye yükseltildiğini açıklayan Zengin, bu artışın çocukların eğitim almasına destek olduğunu belirtti.

Birçok kuruma ceza yazıldı!

Yatılı okulların kapatılmadığını vurgulayan Zengin, kaçak eğitim veren merkezlerin ise denetlendiğini ve gereken cezaların verildiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda sürekli olarak incelemede bulunup kurumları takip ettiğini ve gerekli önlemleri aldığını söyledi. Zengin, son yedi yılda yapılan incelemeler sonucunda birçok kuruma ceza yazıldığını ve hatta kapatılan kurumlar olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki süreçte ilgili kurumların tahkikatını yapacaklarını ve adli ve idari sonuçlara göre hareket edeceklerini belirten Zengin, gerektiğinde konuyla ilgili daha fazla araştırma yapmak amacıyla komisyonlar kurulabileceğini ifade etti.

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