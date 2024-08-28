İlk uçak fabrikasının kurulduğu alana Havacılık Lisesi

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever Mehmet Altun iş birliğinde Erenköy Mahallesi’ne inşa edilen ve uçak şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken lise, 2025 yılında öğrenci alımına başlayacak. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Türkiye’nin ilk tayyare fabrikasının 1926 yılında Kayseri’de kurulduğunu ve çeşitli sebeplerden faaliyetlerini sürdüremediğini anlatarak, şunları söyledi: “Şimdi biz bunu 100 yıl sonra canlandırmış oluyoruz. Kayseri’de havacılık tarihi yeniden ayağa kalkıyor. Hemen yan tarafımız 2. Hava İkmal Bakım Merkezi. Burası Türkiye’de 50-100 yıl içinde havacılık ve uzay alanında gençlerin yetişeceği bir merkez olacak. Buradan başarıyla mezun olacak gençlerimiz Türkiye’nin savunma sanayisine, havacılık ve uzay sanayisine çok büyük katkı sunacaklar diye hedefliyoruz. Aynı zamanda sağlayacağımız iş birliği kapsamında başta TAİ, TEİ, TUSAŞ, Alp Havacılık, BAYKAR başta olmak üzere birçok savunma sanayi şirketi bu lisemizin sponsoru olacak. Öğrencilerimizi burslayacaklar ve stajlarını orada yaptıktan sonra da başarılı öğrencilerimizi iş garantisiyle iş hayatına kazandırmış olacağız.”