İlk turdan ders almadılar! CHP'den 'açıklama' şovu!

14 Mayıs birinci tur seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçların kesinleşmesinden saatler önce ''öndeyiz'' paylaşımında bulunmuş ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ''kazanıyoruz'' diyerek basın defalarca basının karşısına çıkmıştı. CHP'den ikinci tur seçimlerinde de ilginç bir açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oy sayımı süren seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti. Öztrak, ''Buradan net bir uyarıda bulunuyoruz sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

Milletimiz, saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin." dedi.