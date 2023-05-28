  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İlk turdan ders almadılar! CHP'den 'açıklama' şovu!
Gündem

İlk turdan ders almadılar! CHP'den 'açıklama' şovu!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 18:22:00 -
İlk turdan ders almadılar! CHP'den 'açıklama' şovu!

14 Mayıs seçimlerinde sandıklar açılmaya başlar başlamaz Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı ''kazanıyoruz'' diyerek defalarca kameraların karşısına çıkaran CHP, "Milletimiz, saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin.'' dedi.

14 Mayıs birinci tur seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sonuçların kesinleşmesinden saatler önce ''öndeyiz'' paylaşımında bulunmuş ve Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ''kazanıyoruz'' diyerek basın defalarca basının karşısına çıkmıştı. CHP'den ikinci tur seçimlerinde de ilginç bir açıklama geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, oy sayımı süren seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti. Öztrak, ''Buradan net bir uyarıda bulunuyoruz sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

Milletimiz, saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin." dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23