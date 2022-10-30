"İlk turda alırız" rüyası gören Ağbaba CHP'nin adayını duyurdu
CHP adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Veli Ağbaba, seçimi ilk turda alacaklarına inandıklarını söyledi.
Partisinin Trabzon İl Başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz." ifadesini kullandı.