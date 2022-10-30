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Siyaset "İlk turda alırız" rüyası gören Ağbaba CHP'nin adayını duyurdu
Siyaset

"İlk turda alırız" rüyası gören Ağbaba CHP'nin adayını duyurdu

CHP adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Veli Ağbaba, seçimi ilk turda alacaklarına inandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 09:50:00 -
"İlk turda alırız" rüyası gören Ağbaba CHP'nin adayını duyurdu

Partisinin Trabzon İl Başkanlığında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbaba gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ağbaba, "Dolayısıyla 6'lı masa bir aday çıkararak seçimlerde Türkiye'yi yönetmeye adaydır ve yönetecektir. Kemal Kılıçdaroğlu hem 6'lı masanın kurulmasında hem bugün hep birlikte geleceğe umutla bakmamız konusunda emeği olan biridir. Örgütümüzün, partimizin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur ama 6'lı masanın da iradesine saygılı olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Biz ilk turda seçimi alacağımıza inanıyoruz, aday Kemal Kılıçdaroğlu olursa daha rahat alacağımızı görüyoruz, inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Hsn

Hic gulme demeyin. Is iman boyutunu gecmis patates sogan fiyatina indirgenmis durumda. Hakikaten cok pahalilik var ve denize dusen yilana sarilir sozu gercek olmus durumda. Sahte anketleri, sak sak sesleri aldatmasin hukumeti. Chdp.. ittifakibu pahaliliga guvenerek iktidar hayali goruyor.

M. Nuna

Seçim sandıkları açılıp da kaybettiklerini anlayınca Veli adını bile şaşıracak, ben veli değil de deli miyim? diye sayıklayacak. Sonra kafasını kaşıyacak, delik kovayla su taşıyacak, evinin yolunu şaşıracak..! Yahu veli, sen senelerdir bu yenilgileri yaşamış biri olarak, belki de mecliste vekillik kaptığın için, fazla yara almadın. Bir de Vekil bile olamazsan....ne yaparsın?
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