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İlk test Başkan Erdoğan'ın komutuyla yapıldı! Habras'ın görüntüleri ortaya çıktı

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı'nın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:58
İlk test Başkan Erdoğan'ın komutuyla yapıldı! Habras'ın görüntüleri ortaya çıktı

Konya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı'nın (HABRAS) ilk testinin özel kameralar ile çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'ne katıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Konya Karapınar'da HABRAS'ın ilk testinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan bu testlerin ilk kez Türkiye'de yapıldığı vurgulandı.

Test görüntülerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, o anlarda 2 kilometrelik rayda sesin 1,5 katı hızla ilerleyen mühimmatın, 1 metre kalınlığındaki sığınak duvarını deldiğine işaret edilerek, görüntülerde Erdoğan'ın "Adeta burada olmuş gibi" dediği PULAT testinin de yer aldığı belirtildi.

Lazer silahı, gemi ve kara araçlarından hareketli hedefi tam isabet vurdu

Açıklamada, tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN'ın ortak geliştirdiği PULAT'ın, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ettiği de kaydedildi.

Görüntülerde en dikkat çekenin yüksek güçlü lazer silahı "IŞIN" olduğunun altı çizilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komutuyla yapılan ilk testte, 20 kilovatlık lazer silahının 1,5 kilometre uzaklıktaki 3 milimetre kalınlığındaki çeliği erittiği ve lazer silahın, gemi ve kara araçlarından hareketli hedefi tam isabet vurduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:58
  1. Konya
  2. HABRAS
  3. Başkan Erdoğan

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