İlk tercih o takım: Görülmemiş tören yapılacak… Patır patır transfer: İlgi çekiyor!
Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Zajc transferlerinin ardından sessizlik çökmüştü. Yönetimin planı ise Zimbru maçı sonrası bu yönde hareket etmekti. Şimdi ise transferde gaza basıldı. Sarı-lacivertlilerde buna göre 3 yıldız isim aynı anda açıklanacak ve görsel şölenli bir imza töreni düzenlenecek.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ilk-tercih-o-takim-gorulmemis-toren-yapilacak-patir-patir-transfer-ilgi-cekiyor-58188