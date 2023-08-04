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Spor İlk tercih o takım: Görülmemiş tören yapılacak… Patır patır transfer: İlgi çekiyor!
Spor

İlk tercih o takım: Görülmemiş tören yapılacak… Patır patır transfer: İlgi çekiyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 12:20:00 -
İlk tercih o takım: Görülmemiş tören yapılacak… Patır patır transfer: İlgi çekiyor!

Fenerbahçe'de Mert Müldür ve Zajc transferlerinin ardından sessizlik çökmüştü. Yönetimin planı ise Zimbru maçı sonrası bu yönde hareket etmekti. Şimdi ise transferde gaza basıldı. Sarı-lacivertlilerde buna göre 3 yıldız isim aynı anda açıklanacak ve görsel şölenli bir imza töreni düzenlenecek.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ilk-tercih-o-takim-gorulmemis-toren-yapilacak-patir-patir-transfer-ilgi-cekiyor-58188

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