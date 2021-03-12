İlk tepkisi bu oldu: Beni kim sıkıştırdı?

Erzurum Pasinler karayolunun Nenehatun mevkiinde meydana gelen olayda, Osmaniye'den yüklediği gübreyi Erzurum'un Horasan ilçesine götüren Mehmet Tekin'in kullandığı tır, yan yattı.

Kazayı görüp yardıma gelenler, şoföre bağırarak sağlık durumunu sordu.

İçeriden ses gelmeyince birkaç kişi şoförün bulunduğu kabinin camından içeri baktı.

Yaşadığı olayın şokundaki şoför iyi olduğunu söyledi. Bu sırada vatandaşlar jandarma ve 112 Sağlık ekibine bilgi verdi.

"Beni kim sıkıştırdı?"

Tırın kapıları açılmadığı için camdan çıkan ve isminin Metin Tekin olduğunu söyleyen şoför, çevresine toplananlara, "Beni kim sıkıştırdı?" diye bağırdı. Kazayı gören birkaç şoför ise, "Seni kimse sıkıştırmadı. Yoldan çıkıp, yan yattın." dedi.

"Polise vereceğiz"

Tırın üzerinde uzun süre bekleyip, yakınlarını telefonla bilgi veren Mehmet Tekin, "Ben yolumda gidiyordum. Fakat bir araç gelip beni sıkıştırınca yoldan çıktım ve tekerler çamura kapılınca tır yan yattı. Peşimden gelen bir başka tırın şoförü olan arkadaşım o aracın plakasını aldı. Polise vereceğiz." dedi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu söyleyen tır şoförü Mehmet Tekin, sadece üzgün ve kızgın olduğunu söyledi.