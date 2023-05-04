İlk Oy Hareketi sordu: Ayasofya Camisi mi Ayasofya müzesi mi?
İlk Oy Hareketi isimli oluşum, hazırlayıp dağıttığı seçim stickerlarında vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
Flaş İddia dünya gündemine bomba gibi düştü: Yunanistan savunma sanayisine 80 milyon avroluk destek iddiası
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan haber verildi! Azerbaycan'a destek kararı! Tam anlamıyla resmen tanıdılar
İlk Oy Hareketi isimli oluşum, hazırlayıp dağıttığı seçim stickerlarında vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.
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