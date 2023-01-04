İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Ocak ayıyla birlikte ramazana ne kadar kaldığı araştırılmaya başlandı. Peki, ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
2023 yılıyla birlikte pek çok kişi 'Ramazan ne zaman başlayacak?' sorusunun cevabını araştırıyor.
İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Üç aylar 23 Ocak Perşembe günü başlayacak. Milyonların özlemle beklediği ramazan ayı ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili
6 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Ramazan başlangıcı
17 Nisan 2023 Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
22 Nisan 2023 Cumartesi Ramazan Bayramı 2 gün
23 Nisan 2023 Pazar Ramazan Bayramı 3 gün
27 Haziran 2023 Salı Kurban Bayramı Arifesi
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı 3. gün
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı 4. Gün
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili