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Yaşam İlk oruç, ilk iftar ne zaman? 2021 Ramazan başlangıç tarihi
Yaşam

İlk oruç, ilk iftar ne zaman? 2021 Ramazan başlangıç tarihi

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı tarihi için geri sayım başladı. Ramazanın gelmesiyle birlikte oruçlar tutulacak ve iftarlar yapılacak. Peki İlk oruç saat kaçta açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-03 00:36:00 -
İlk oruç, ilk iftar ne zaman? 2021 Ramazan başlangıç tarihi

Ramazan ayı için geri sayılıyor. 11 ayın sultanı Nisan ayı içerisinde idrak edilmeye başlanacak. Adım adım Ramazan ayına yaklaşırken Ramazan'ın başlayacağı ve ilk orucunun tutulacağı tarih merak ediliyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?

İlk oruç, ilk iftar ne zaman?

Mübarek üç aylardan sonuncusu olan Ramazan ayında oruç tutmaya başlayacak vatandaşlar 12 Nisan gecesi sahur yapacak ve 13 Nisan günü yılın ilk orucunu tutacak. İlk iftar saat 19.48'de yapılacak.

Kadir gecesi 2021 ne zaman?

Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.

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