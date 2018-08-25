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İlk önce arabaya sonra levhaya çarptı: 2 kişi yaralandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç ağır yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:03
İlk önce arabaya sonra levhaya çarptı: 2 kişi yaralandı

Ertuğrul Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde hızlı şekilde ilerleyen 10 D 7054 plakalı motosiklet, köprüden aşağı inen ve sol tarafa sinyal veren 35 TNG 94 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi, motosikletten düşerek trafik levhasına çarptı. Hareketsizce yerde yatan 2 gencin yardımına, tesadüfen yoldan geçen bir ambulans yetişti. Sağlıkçılar yapılan müdahaleler sonrasında iki genci Torbalı Devlet Hastanesine götürdü. Gençlerin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 17:03
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