İlk maçında Demirel'i geçti

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler kaleci Harun Tekin'in üzerindeydi.

Harun Tekin, maçaın genelinde başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekerken, Chery'nin golünde ise önemli bir hata yaptı.

Özellikle ilk yarıda birçok pozisyonda yaptığı kurtartışlarla konuşulan Harun, Fenerbahçe formasını giydiği ilk maçında Volkan Demirel'in ilk 3 hafta performansını geride bıraktı.

Harun Tekin, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçının ilk yarısında Volkan Demirel'in (3) ilk üç haftada yaptığı kurtarış sayısını geçmeyi başardı.