İlk konser ilk heyecan

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Müzik Eğitim Çalışmaları’na katılarak yıl boyunca eğitim alan kursiyerler, Uğur Mumcu Sahnesi’nde ilk konserlerine çıktı. Başarılı bir performans sergileyen müzisyenler büyük beğeni topladı.

Nilüfer’i, kültürün ve sanatın kenti haline getirmek amacıyla 2001 yılından bu yana sürdürdüğü Müzik Eğitim Çalışmaları ile binlerce kişiye müzik eğitimi veren Nilüfer Belediyesi, 2018-2019 eğitim sezonunda 72 kursiyerin daha enstrüman eğitimi almasını sağladı. Piyano atölyesinden gitara, bağlamadan yan flüt ve keman atölyelerine, pek çok alanda yıl boyu eğitim alan Nilüfer Sanat Atölyeleri öğrencileri, Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde ilk konserlerine çıktı. Genç müzisyenler, “Müzik Eğitim Çalışmaları Yıl Sonu Konseri”ni izlemek üzere salonu dolduran müzikseverler ve ailelerine keyifli bir gece yaşattı.

Konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Serkan Çalışkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Müzik Eğitim Çalışmaları Koordinatörü Levent Sezgin ve başarılı kursiyerleri tebrik etti. Levent Sezgin de beraber görev yaptığı müzik eğitmenlerine, müziğe gönül veren öğrencilerine ve Nilüfer Belediyesi Sanat Atölyeleri’ne güvenerek çocuklarını eğitime gönderen ailelere teşekkür etti. Sezgin, 7’den 77’ye bireysel müzik eğitimi imkanı sunan müzik eğitim çalışmaları için yaz dönemi ön kayıtlarının önümüzdeki Haziran ayında başlayacağını hatırlattı.