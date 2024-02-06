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Yerel İlk kez yayınlanıyor: Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Yerel

İlk kez yayınlanıyor: Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 12:33:00 - 2024-02-06 12:39:40

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kaydedilen görüntülerde her iki deprem anında da vatandaşların mahşeri kalabalıkta kaçışması ve tabelaların sarsıntı nedeni ile kopması görülüyor. Depremin şiddeti nedeni ile vatandaşların oldukları yere düştüğü kameralara yansırken, 872 deprem izolatörün bulunduğu hastanede kaydedilen görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kaydedilen görüntülerde her iki deprem anında da vatandaşların mahşeri kalabalıkta kaçışması ve tabelaların sarsıntı nedeni ile kopması görülüyor. Depremin şiddeti nedeni ile vatandaşların oldukları yere düştüğü kameralara yansırken, 872 deprem izolatörün bulunduğu hastanede kaydedilen görüntüler, depremin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te 9 saat arayla 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, sarsıntılarda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ’da binlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken, on binlerce bina da yıkılmıştı. Asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından İHA ekibi yeni görüntülere ulaştı. İzleyenleri o günü tekrar yaşatan görüntüler bölgenin hasta yükünü çeken Fethi Sekin Şehir Hastanesinde kaydedildi. Deprem günü önemli görev üstlenen hastanelerin başında gelen Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin kameraları dehşet anlarını saniye saniye kaydederken, depremin büyüklüğünü ve yaşanan o anları bir kez daha gözler önüne serdi.

Mahşeri kalabalık

Hastanenin C blok poliklinik girişinde saat 13.26’da kaydedilen görüntülerde, depremi hisseden vatandaşların mahşeri kalabalıktan kaçışları kayıt altına alındı. Gece saat 04.17’de kaydedilen görüntülerde ise C blok 5. katta bulunan asansör bölümü depremin şiddetini adeta gözler önüne serdi. 872 deprem izolatörün bulunduğu hastanede 7,8 büyüklüğündeki deprem nedeni ile kapılar açılıp kapanmaya başlarken, demir teller tutulan yön tabelaları sarsıntıya dayanamayarak koptuğu görülüyor.

Sarsıntıya ayakta yakalanan vatandaşlar yere düştü

Her iki depremde de sarsıntıya yakalanan vatandaşlar, koşarak hastaneyi terk etmeye çalışırken, yoğun sarsıntı nedeni ile ayakta duramayan vatandaşların yere düştüğü görülüyor. Kimi vatandaşlar yatan yakınlarının koluna girerek dışarı çıkmaya çalışırken, hastane görevlileri de kaçışma anında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için var gücüyle kalabalığı sakinleştirmeye çalışıyor.

İzolatörler etkiyi azalttı

2018 yılında yapılan ve 872 adet deprem izolatörünün eklendiği Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin otoparkındaki görüntülerde ise izolatörler sayesinde kolonların sallanmadığı fakat etrafta bulunan demir profillerin saniyelerce gidip geldiği gözleniyor.

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