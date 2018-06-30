İlk kez regl olan kız çocuğuna nasıl yaklaşmak gerekir?

Kız çocukları ergenliğe girdiklerinde regl olurlar. İlk defa regl olan genç kızlar paniğe ve korkuya kapılabilirler.

Kızınızın regl olduğunu anlayınca onun bu durumun büyümenin bir parçası olduğunu anlatın, kirli bir şey değil sağlıklı bir durum olduğunu anlamasını sağlayın.

Regl döneminde kullanması gereken malzemeleri, nasıl kullanılacaklarını ve nasıl kişisel hijyenini sağlayacağını ona izah edin.