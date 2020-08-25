İlk kez konuştu! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan şaşırtan doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye tarihinde bulunan en büyük doğal gaz rezervi keşfini tüm dünyaya duyurdu. Fatih Sondaj Gemisi öncülüğündeki buluş Türkiye’de büyük sevinçle karşılandı.

Bazı muhalif kesimler doğal gaz hazımsızlığını gösterse de ‘müjde’ye ilişkin peş peşe sevinç açıklamaları yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doğal gaz haberine ilişkin sessizliğini bir süre korudu.

Geçtiğimiz cuma günü müjdesi duyurulan doğalgaz keşfi ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

5 gün süren sessizliğinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun, 'Ülkemizde doğalgaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder’ sözleri şaşırttı.

Konuşmama talimatı

Doğal gaz keşfi, CHP de dahil taraflı tarafsız herkesin gururlanmasına sebep oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, keşif haberi sonrası adeta sessizliğe gömülmüş ve partisine ‘konuşmama’ talimatı verdiği ileri sürülmüştü.

Milliyet’in haberine göre Kılıçdaroğlu keşfe sevinerek, "Ülkemizde doğalgaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Vatandaşın sorunları için kullanılsın" ifadelerini kullandı.