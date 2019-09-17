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İlk kez hakim karşısına çıktılar! Adnan Oktar davası ölüm tehditleriyle başladı

226 kişinin 24 ayrı suçtan yargılandığı Adnan Oktar Davası ölüm tehditleri ile başladı. Örgütün firari sanıkları Ali Tulum ve İbrahim Seral Köprülü, davanın 1 numaralı müştekisi Eski Polis müdürü Adil Serdar Saçan’a ölüm tehditlerinde bulundu. Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyondan sonra Dubai’ye kaçan Ali Tulum’un Twitter üzerinden açık açık ölüm tehditinde bulunması emniyeti de harekete geçirdi.

17 Eylül 2019 Salı 10:25
İlk kez hakim karşısına çıktılar! Adnan Oktar davası ölüm tehditleriyle başladı

Adnan Oktar davası olaylı başladı. Örgüt lideri Adnan Oktar’ın 870 yılla yargılandığı davada 226 sanık hakkında küçük çocuğa cinsel istismar ve uluslararası casusluk başta olmak üzere 24 ayrı suç yöneltiliyor. Davanın firari sanıkları ise davanın başlaması ile birlikte şikayetçiler hakkında sosyal medya üzerinden ölüm tehditlerine başladı.

Eski polis müdürüne ölüm tehditi

Hakkında küçük çocuğa cinsel istismar başta olmak üzere birçok suçlama ile yakalama kararı çıkartılan ve Dubai’ye kaçan Ali Tulum ve örgütün imamlarından olan ve küçük kız çocuklarının Adnan Oktar’a getirilmesi konusunda hakkında birçok suçlama bulunan İbrahim Seral Köprülü şikayetçiler hakkında ölüm tehditlerine başladı. İstanbul Organize Suçlar Müdürü Adil Serdar Saçan’ın Adnan Oktar’dan şikayetçi olması üzerine kendisi hakkında ölüm tehditlerine başlayan örgüt, sosyal medya üzerinden “öndeki araba ile arana mesafe koy” diyerek tehditte bulundu. Saçan daha önce de şüpheli bir trafik kazası geçirmiş ve bu kazadan Adnan Oktar örgütünü sorumlu tutmuştu.


Polis müdüründen örgüte sert cevap

Adnan Oktar örgütüne sosyal medya üzerinden sert bir cevap veren Eski Polis Müdürü Adil Serdar Saçan “Bu Adnancı şerefsiz beni tehdit ediyormuş. Bence sen bulunduğun ülkede kendini güvende hissetme” dedi.

Şikayetçileri de tehdit ettiler

Adnan Oktar örgütünden şikayetçi olan 250 kişiyi sosyal medya üzerinden deşifre eden örgütün firari üyeleri, duruşmaların başlaması ile birlikte baskılarını arttırdığı öğrenildi. Şikayetçileri telefondan arayarak “Seni rezil ederiz, medyaya düşersin, internette resimlerin çıkar” şeklinde tehditte bulunan örgüt üyeleri ve yakınları hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Örgütü Çin’den yönettiği öğrenilen Hasan Basri Güner ve ABD’den yöneten Erdem Rahvancı’nın Türkiye’ye getirilmesi için kırmızı bülten çıkarıldığı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:25
  1. İstanbul
  2. Ali Tulum
  3. Adnan Oktar

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  • RafetRafet20 dk önce
    Ş...efsiz i..ğlu i..er. Dünyanın p..liği bunlar

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