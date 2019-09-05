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İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin yerli 'pikap'ı

BMC'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı pikap tipi aracı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretinde ilk kez görüntülendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin yerli 'pikap'ı

Türkiye'nin lider kara aracı üreticilerinden BMC, ürün yelpazesindeki araçlara pikap (pickup) ile bir yenisini ekledi.

Zırhlı muharebe araçları, personel taşıyıcılar, taktik tekerlekli araçlar, lojistik destek araçları, tank taşıyıcı, mayına dayanıklı ve balistik koruma seviyesi yüksek personel taşıyıcı, toplumsal olaylara müdahale aracının aralarında bulunduğu geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan, son olarak ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimini üstlenen BMC, yeni projeler üzerinde çalışıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin kullandığı araçlara yerli çözümler geliştirmeye yoğunlaşan şirket, bu kapsamda ürettiği araçlara bir yenisini ekledi.

Soylu'nun ziyaretinde görüntülendi

BMC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı pikap tipi araç, ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BMC'nin İzmir'deki fabrikasını ziyaretinde ortaya çıktı. Şirket yetkilileri araca ilişkin Soylu'yu bilgilendirdi. Bakan Soylu da araçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BMC, pikap tipi aracı özellikle iç güvenlik personelinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdi. Türkiye'nin arazi koşullarına uygun geliştirilen araç, üstün harekat kabiliyeti ve yük taşıma imkanıyla arazideki personele destek sağlayacak.

Aracın tanıtımının, 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) yapılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:13
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. BMC
  5. yerli pikap

YORUM YAZ

  • KİME DUA KİMİ SÖVERLER KİME DUA KİMİ SÖVERLER 7 dk önce
    BİZ AK PARTİYİ DESTEKLEME SEBEBİMİZ CHPLİ MUAREM İNCENİN DEDİĞİ GİBİ ALMANYADA 30 SANİYEDEBİR BMV OTOMOBİL ÜRETİYO DEDİ SONRA NEARABASI DEDİBİZ YARIN İNSANIMIZCHPLİNİN ÇOCUĞUDA İŞ BULSUN İŞTE ÇALIŞSIN RAHAT RAHAT ÇOCUĞUNA İSTEDİĞİNİ ALSIN DİYE AK PARTİYE OY VERİYOZ AMA OCHPLİLER BUNU DÜŞÜNMÜYO
  • Adil düzen Adil düzen 8 dk önce
    Tata bile daha güzel
  • ahmetahmet9 dk önce
    Türkiyenin nasil oluyor? BMC 50% hissesi katarlilara ait, öteki yarisida Ethem Sancaka ait. Katarlilar erdogana 500 milyon degerindeki ucagida erdogani cok sevdikleri icin hediye ettiler tabiiki.Ethem sancakin nasil bu kadar cabuk büyüdügünü dünya biliyor, Erdoganla büyüdü. Bu Kadar Cabuk büyüyen birisi kesinlikle sahtekarlikla büyür. Sadece bu dogrulari, herseyi gören herseyi bilen serefsizler görmezden geliyor
  • HAMDİ YAZICIHAMDİ YAZICI11 dk önce
    ALLAH CC EBEDİYEN RAZIOLSUN DAHA İYİLERİNİ HER ÜLKEYE SATMAK NASİPETSİN BİRKİŞİ YE İŞ VEREN MAŞ VERENE ALLAHIM MİLYONLARCA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK NASİPETSİN AMİN
  • HAMDİ YAZICIHAMDİ YAZICI11 dk önce
    ALLAH CC EBEDİYEN RAZIOLSUN DAHA İYİLERİNİ HER ÜLKEYE SATMAK NASİPETSİN BİRKİŞİ YE İŞ VEREN MAŞ VERENE ALLAHIM MİLYONLARCA İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK NASİPETSİN AMİN
  • meşemeşe20 dk önce
    VATANIMIZAMİLLETİMİZEHAYIRLI OLSUN İNŞAALLAH,
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN30 dk önce
    B.M.CBritish Motor Company 'nin kısaltmasıdır.Nasıl yerli oluyor şimdi bu

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